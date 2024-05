Acusado de roubar R$ 650 mil do Sicredi é preso com moto de luxo no Acre

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

A Polícia Civil prendeu Wendel Darley Fonseca do Nascimento, acusado de envolvimento no furto de R$ 650 mil reais da agência do Sicredi, em Guajará, no Amazonas, no último dia 12 de abril.

O acusado foi preso em Rio Branco no último domingo, 13, por investigadores da Delegacia de Homicídios. Wendel já vinha sendo monitorado desde que chegou a capital acreana.

Em um vídeo, (veja abaixo) é possível ver o momento em que o acusado, que estava em uma motocicleta de luxo, é preso por investigadores da Polícia Civil que estavam à paisana.