Contratada pela Globo, Pitel vê BBB 24 como atalho para lugar inimaginável

Após participar do BBB 24, a assistente social Giovanna Pitel ganhou um programa no Multishow. Ela comandará a atração ao lado de Fernanda Bande, que foi sua aliada no reality. Sem poder dar muitos detalhes sobre o projeto, a agora apresentadora revela nunca ter sonhado em desempenhar a função, porque isso parecia algo muito distante de sua realidade.

Em entrevista, a ex-sister vê a oportunidade na televisão como reflexo de sua passagem pelo Big Brother Brasil. Durante o tempo em que ficou confinada, ela conquistou muitos fãs e deixou claro que não se importava de mostrar quem era de verdade.

“Isso [ser apresentadora] nunca foi um sonho. Não é que não fosse, mas sabe quando você tem a sensação de que você nunca ocuparia esse lugar? Se fosse um sonho, eu deveria fazer algo para que isso acontecesse, deveria estudar Jornalismo, Teatro, sabe?”.

Era uma realidade muito distante para mim, eu nunca imaginei ter essa oportunidade. Foi algo que surgiu de forma natural, por causa do programa, e eu aceitei. Eu pensei: ‘Me viram nesse lugar, então por que não tentar?’. É mais uma nova experiência que eu vou viver.

Ainda sem revelar quando poderá ser vista por seus fãs na televisão, Pitel diz estar nervosa com a estreia, mas destaca que dará o seu melhor para levar alegria ao público.

“Eu estou extremamente feliz, é uma oportunidade única. Eu fiquei nervosa, me questionei, me perguntei se consigo, mas aceitei o desafio e vou me esforçar ao máximo para que tudo dê certo. Mas medo, insegurança e incerteza com certeza são pensamentos que passam na nossa mente quando recebemos uma oportunidade desse tamanho.”

Confinamento

Fora do Big Brother Brasil, Pitel se lembra com carinho dos momentos de alegria e dos ensinamentos que adquiriu no jogo. Ela, no entanto, é objetiva e nega ter interesse em participar de outro programa do gênero:

Acho que valeu a pena, os pontos positivos foram maiores que os negativos. Foi uma experiência única. Costumo dizer que não aconteceria de novo, não quero, não pretendo ir para outro reality show. Pretendo preservar todos os sentimentos e todas as sensações que tive com essa experiência, acho que valeu a pena. A minha passagem foi de muita coerência, fui fiel a mim.

A assistente social, apesar de ter conquistado muitos fãs, não conseguiu chegar até a grande final. Ela, inclusive, entendeu ainda no confinamento que o grupo de Davi Brito estava em vantagem na competição.

“Não fiquei frustrada, acho que fiquei desanimada. O jogo se desenhou muito cedo. Fiquei desanimada por entender que eu não tinha tantas chances assim. Quando a minha eliminação aconteceu, era algo que eu já esperava que ia acontecer”, admite.

Acho que o desânimo foi um dos momentos mais difíceis. Eu tenho muita consciência do que estava acontecendo, por confiar muito em mim, eu desanimei. Foi um momento difícil, ter que entender que a gente não tinha chances, lidar com isso é difícil. Fora as outras coisas… Ter que conviver com pessoas que você briga, esses pontos não foram fáceis.

Sem medo de mostrar sua verdadeira personalidade, Pitel nega ter se preocupado com as opiniões do mundo exterior enquanto estava dentro da casa do BBB 24. “Nunca tive medo de cancelamento, os haters não me conhecem, não fazem a menor ideia do que eu passei, como tudo foi difícil desde muito cedo para mim”, minimiza.

“Antes de lá, eu costumava dizer que as pessoas têm odiado todo mundo. Elas podiam me cancelar em um dia e, no outro, teriam outra pessoa para cancelar. Eles não me afetam porque não sabem quem eu sou, não sabem as minhas lutas diárias”, finaliza.