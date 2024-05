“A eleição é plebiscitária: é Bocalom ou Marcos Alexandre”, diz Inácio Moreira no Pôdicast

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

O dirigente político Inácio Moreira, ex-presidente da Agência de Negócios do Acre, foi o entrevistado do Pôdicast desta segunda-feira, 13, apresentado pelo publicitário David Sento-Sé em canal do YouTube com hospedagem pelo ac24horas. Na pauta, política acreana e problemas que as gestões não têm conseguido resolver, entre outras questões.

Um dos problemas destacados na primeira parte da conversa é sobre o abastecimento de água em Rio Branco, uma dificuldade que tem se agravado a cada e para a qual não tem surgido soluções. “A sociedade tem que fazer um pacto porque a água vai chegar numa escassez tão grande que vai ser vendida como é vendido um barril de petróleo”, alerta.

Outra afirmação de Moreira é sobre o potencial produtivo do Acre. Na opinião dele, dá para plantar no estado oito vezes mais a quantidade de grãos do que é plantado na atualidade. “Há estudo com relação a isso, agora não dá para plantar em qualquer lugar. Tem o zoneamento ecológico-econômico que mostra o potencial de cada região”, afirma.

Sobre a atual gestão de Rio Branco, e projetando os próximos mandatos, Inácio Moreira disse que é preciso que se foque em prioridades. Ele diz que, hoje, tem se discutido assuntos que não representam os reais problemas da sociedade, como é o caso da polêmica discussão de cores promovida pelo prefeito Bocalom na pintura de obras públicas.

“Fica naquela guerrinha do azul e do vermelho. Tem coisa que é padrão. Ciclovia: tá lá no Código de Trânsito, ciclovia é vermelho, não tem como pintar de outra cor. Então, às vezes, a população acaba induzida a um Grenal (Grêmio x Internacional) ou um Vasco e Flamengo e ficam discutindo coisas que não têm nada a ver com os nossos problemas”, afirma.

Sobre as eleições municipais de outubro próximo, Inácio disse que se for feito um plebiscito na federação Rede Sustentabilidade e Psol (no Acre), 99% por cento está com um projeto muito bem definido que é sair com Marcos Alexandre.

“A eleição é plebiscitária. A população já decidiu que é Marcos Alexandre ou Bocalom. Não tem dúvida dentro da federação, nem no Psol e nem na Rede, nós vamos com o Marcus Alexandre. Só [não] se acontecer algum desastre”, garante.

