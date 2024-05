Marcha teve público menor este ano, “mas povo cumpriu o propósito”, diz pastor

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

A passeata e os shows realizados na Marcha Para Jesus, na tarde deste sábado, 11, em Rio Branco movimentaram cerca de 25 mil pessoas, segundo a organização do evento. A partida para muita gente ocorreu debaixo do mastro da bandeira acreana na região da Gameleira, segundo mostra o vídeo de Kennedy Santos, o videomaker do ac24horas.

O ponto alto da marcha, que começou por volta das 16 horas, foi a apresentação da banda evangélica Som e Louvor, que aconteceu no estacionamento do estádio Arena da Floresta, no segundo distrito da capital. Dois trios elétricos acompanharam os fiéis num percurso de 2,4 km, com escolta de autoridades de trânsito e da Polícia Militar.

Após uma caminhada de cerca de 90 minutos de muita fé e energia, a marcha profética chegou ao estacionamento da Arena da Floresta, onde os cristãos presenciaram e celebraram as apresentações musicais do pastor Celso Costa e Ministério Marcados pelo Sangue e do pastor Gemil Júnior com o Ministério Servos e Luz.

Em meio aos milhares de cristãos evangélicos presentes na festa religiosa que tomou conta do Segundo Distrito de Rio Branco, havia até noivos vendendo geladinho para investir os ganhos no casamento. É o caso de Irlândia e Gabriel, que buscam de R$ 15 a R$ 30 mil para organizar a cerimônia, que está programada para acontecer em novembro deste ano.

Para o pastor Alexandre, da organização do evento, a quantidade de pessoas presentes neste ano foi menor do que em edições anteriores. “A marcha está em um processo de reconstrução desde a pandemia. Amanhã é Dia das Mães, as pessoas estão comprando os presentes, nada mais justo. Isso atrapalhou um pouquinho, mas veja: o povo estava aí e cumpriu o propósito”, disse.

