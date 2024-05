Após críticas, Davi vai embora do Rio Grande do Sul e promete: “Prestar contas”

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

O vencedor do BBB24 Davi Brito decidiu voltar para Salvador após alguns dias no Rio Grande do Sul. Ele mobilizou vaquinhas e foi até o estado para tentar ajudar nos resgates e cuidados com os desabrigados pela tragédia das enchentes.

Em uma live nas redes sociais, o milionário revelou que ia deixar o Rio Grande do Sul e voltar para a terra natal. É que ele precisa resolver problemas na Bahia, mas pretende voltar para continuar a ajuda humanitária.

“Agradeço a todo mundo que nos ajudou. Quando eu estiver retornando ao Rio Grande do Sul, eu falo com vocês. Vou estar colocando nos meus Stories todos os recibos e boletos das compras que fiz, para prestar contas a vocês”, disse o ex-BBB.

Ele ainda pediu que os fãs parem de doar temporariamente, já que estará longe e não poderá repassar o valor para o RS. A prestação de contas foi uma exigência de diversos usuários de redes sociais, que criticaram Davi por passar o próprio Pix para receber as doações.

DAVI É XINGADO POR MORADORES DO RIO GRANDE DO SUL

Davi Brito, campeão do BBB 24, está no Rio Grande do Sul, atuando como voluntário no combate aos efeitos da chuva no estado. Nesta quinta-feira (9), todavia, o baiano foi hostilizado por um morador da cidade de Canoas.

Em um registro que circula na web, é possível ver um homem aparentemente reclamando da postura do vencedor do reality, que aparece segurando um celular na mão e falando em direção à câmera. Outros dois homens tentam acalmar o indivíduo, enquanto Davi se afasta.

Usuários das redes sociais reagiram ao vídeo. “Ao mesmo tempo em que ajuda, está se promovendo nas redes sociais. Não é o único”, opinou um. Outra defendeu: “Um episódio isolado. Vejo relatos de muita gratidão. Davi está ajudando muito”.