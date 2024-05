Turismo: inscrições para o Prêmio Braztoa ocorrem até 24 de junho

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Uma das mais importantes premiações do turismo, o Prêmio Braztoa de Sustentabilidade está com inscrições abertas para a sua 12ª edição. Os interessados podem se cadastrar até o dia 24 de junho pelo site da Associação Brasileira das Operadoras de Turismo. A seleção, principal reconhecimento em turismo sustentável no país, tem apoio do Ministério do Turismo e do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (PNUMA).

O prêmio busca incentivar, identificar e dar visibilidade a iniciativas que se destaquem como as melhores práticas de sustentabilidade em toda a cadeia do turismo nacional, com foco no tripé social, ambiental e econômico e, também, nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da Organização das Nações Unidas (ONU).

Anúncios

A disputa chega à sua 12ª edição acumulando mais de 100 ações premiadas e quase mil inscritas, provenientes de todas as regiões do Brasil. Em 2024, serão consagradas até 10 iniciativas que atendam aos requisitos estabelecidos, além das possibilidades de “Menção Honrosa” e “Destaque”.

O prêmio terá três fases, incluindo um “pitch” (uma rápida apresentação) na etapa final para que as iniciativas possam ser expostas diretamente aos jurados. Podem participar da seleção parceiros de negócios, como agências de viagens, meios de hospedagem, meios de transporte, locadoras de veículos ou outras atividades relacionadas ao turismo com fins comerciais; ou parceiros institucionais, a exemplo de fundações, associações e organizações da sociedade civil, bem como instituições governamentais.

As ações inscritas serão avaliadas com base nos seguintes critérios: abrangência, replicabilidade, relevância, inovação, coerência, extensão do impacto e contribuição com a mitigação dos efeitos negativos das mudanças climáticas.