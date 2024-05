Criminosos em motocicleta atiram e ferem homem no 2° Distrito da capital

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Vildomar Aguiar de Alencar, 32 anos, foi ferido por um tiro em via pública na noite desta sexta-feira, 10, em frente a uma residência localizada na rua Baguari, no bairro Taquari, no Segundo Distrito de Rio Branco.

Segundo a esposa da vítima, Vildomar estava na frente de uma casa com alguns amigos quando dois criminosos não identificados se aproximaram em uma motocicleta. O passageiro, armado, disparou vários tiros na direção das pessoas.

Vildomar foi atingido por um dos disparos e fraturou a perna direita. Os amigos da vítima saíram ilesos durante o ataque. Após a ação, os criminosos fugiram do local.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado, e uma ambulância básica foi enviada. Os paramédicos prestaram os primeiros atendimentos e encaminharam Vildomar ao Pronto-Socorro de Rio Branco em estado de saúde estável.

Policiais Militares do 2° Batalhão estiveram no local e isolaram a área para os trabalhos do Perito em Criminalística. Em seguida, coletaram as características da motocicleta e dos criminosos, além de realizarem patrulhamento na região em busca de prendê-los, mas não foram encontrados.

O caso inicialmente segue sob investigação dos Agentes de Polícia Civil da Equipe de Pronto Emprego (EPE) e posteriormente ficará à disposição da delegacia especializada.