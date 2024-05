SESI/AC alerta para prevenção de acidentes do trabalho

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

O Brasil registrou, em 2023, mais de 600 mil acidentes de trabalho, que resultaram em cerca de 2,7 mil mortes. E é com o intuito de contribuir para reduzir esses índices alarmantes que o SESI/AC tem promovido ações para conscientizar a sociedade sobre a importância de prevenir acidentes de trabalho.

Em mais uma ação dentro da campanha Abril Verde, iniciativa que visa conscientizar sobre a importância da segurança e saúde no ambiente de trabalho, o SESI Clínica recebeu, na última quinta-feira, 25 de abril, alunos do curso de Técnico de Segurança no Trabalho do Novo Ensino Médio do SENAI, para participar de palestras ministradas pelo engenheiro de Saúde e Segurança do Trabalho, André Luiz de Andrade, e o superintendente Regional do Trabalho no Acre, Leonardo Lani de Abreu.

Em sua palestra, André Luiz fez demonstrações e destacou o papel da higiene ocupacional na prevenção de riscos ocupacionais. “A higiene ocupacional é a ciência e a arte dedicada ao estudo e ao gerenciamento das exposições ocupacionais aos agentes físicos, químicos e biológicos, por meio de ações de antecipação, reconhecimento, avaliação e controle das condições e locais de trabalho, visando à preservação da saúde e bem-estar dos trabalhadores, considerando ainda o meio ambiente e a comunidade”, detalhou.

Já Leonardo Lani, superintendente Regional do Trabalho no Acre, pontuou que o evento surgiu de desdobramento da Campanha Nacional de Prevenção de Acidentes de Trabalho, que neste ano teve como tema a segurança em máquinas e equipamentos, assim como em memória das vítimas de acidentes de trabalho, celebrado no dia 28 de abril.

“Por isso foi realizada essa palestra, oportunidade em que pudemos abordar a NR1, que trata do gerenciamento de riscos ocupacionais. Houve uma mudança em 2019 nessa legislação e uma nova abordagem de prevenção, integrada, para desenvolver nas empresas uma cultura de prevenção de riscos, para que elas não vejam isso como um gasto, mas como um investimento”, ressaltou Lani.

O superintendente argumentou ainda que, diante dos preocupantes índices de acidentes e mortes no ambiente do trabalho, é extremamente necessário criar uma cultura de prevenção nas empresas. “Esse evento traz esse alerta e esse propósito. Aproveito para destacar o protagonismo que SESI e SENAI têm tido nessa cultura de promoção de saúde e prevenção, contribuindo muito com a sociedade”, frisou.

A gerente de Segurança e Saúde para Indústria do SESI/AC, Rosemere Bezerra de Azevedo, agradeceu os presentes, os palestrantes e destacou que a instituição não mede esforços no sentido de contribuir para que as indústrias e demais empresas acreanas garantam um ambiente mais seguro e saudável para os seus colaboradores.

