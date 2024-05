Secretaria do Patrimônio da União entregará prédio onde vai funcionar novo Sine no Acre

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Na próxima sexta-feira, 3 de maio, o Serviço Nacional de Emprego (Sine) do Acre, estará de casa nova. O órgão passará a funcionar na Rua José de Melo, 184, Travessa da Maternidade, no bairro Bosque, ao lado do Samu e do Hospital da Criança.

A Secretaria do Patrimônio da União no Acre (SPU-AC), fará entrega oficial do imóvel da União ao Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), em solenidade no próprio prédio às 9 horas, com a presença de autoridades e servidores públicos.

O Sine é ligado ao Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), e atualmente está funcionando no mesmo prédio da Secretaria de Estado de Indústria, Ciência e Tecnologia (Seict), mas precisa de um espaço maior para atendimento, como explica o Superintendente Regional do MTE no Acre, Leonardo Lani.



“O local ajudará a resolver uma questão social muito importante em Rio Branco e fará a diferença na vida dos trabalhadores, garantindo-lhes serviços básicos de requisição de seguro-desemprego, acesso ao mercado, dentre outros atendimentos, além disso, o ambiente será mais adequado também para a prestação de serviços à população”, destacou Lani.

Já o superintendente da SPU no Acre, Tiago Mourão, reforçou a importância da assinatura do termo de Entrega de Imóvel Próprio da União para o Ministério do Trabalho e Emprego e enfatizou o compromisso do Governo Federal com as políticas públicas voltadas ao trabalhador e à oferta de emprego.

“Estamos felizes de estarmos conseguindo entregar este prédio onde passará a funcionar o Sine na semana do Trabalhador, este ato tem grande relevância para a população e cumpre um dos compromissos do Governo Federal, que é priorizar o trabalhador, o governo do presidente Lula tem buscado fazer investimentos em programas de qualificação profissional e melhoria das condições de vida. Essas iniciativas do governo visam fortalecer a economia, promover a inclusão social e garantir um futuro mais próspero para todos”, disse Mourão.