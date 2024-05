Resumo de Renascer: tudo o que acontece na novela entre 29 de abril e 4 de maio

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Durante esta semana na novela Renascer, muitas intrigas e revelações marcarão a trama, prometendo agitar as emoções dos telespectadores.

Além disso, segredos do passado começarão a vir à tona, revelando traições e conflitos internos que podem mudar o rumo das relações entre os personagens. Confira logo abaixo, um resumo de tudo o que vai rolar no remake de Renascer entre os dias 29 de abril e 4 de maio:

29 de abril (segunda-feira)

‘Teca não se sente bem na casa de Morena e pede a José Inocêncio para deixar o local. Mariana desconfia de Buba. Buba diz a Augusto que vai embora da fazenda. Eliana avisa a Bento que não fechará nenhum acordo sobre o inventário de Venâncio, se as terras não forem incluídas na proposta. Morena demonstra a Deocleciano seu encantamento por Teca. Bento se prontifica a convencer o pai a abrir uma sala de aula para adultos, como deseja Lu. Sandra confessa a Eliana que alugou a casa de Jacutinga para ficar perto de João Pedro, demonstrando arrependimento. José Inocêncio percebe que Bento contou ao Pastor Lívio sobre seu neto.’

30 de abril (terça-feira)

‘Sandra comunica a Rachid que desistiu de reabrir a casa de Jacutinga. Joana se recusa a tirar os santos de dentro de casa para Tião. Pastor Lívio conta a Joana que Tião prometeu um filho em troca do cramulhão. Rachid resolve abrir uma venda e deixa Norberto com medo da concorrência. Pastor Lívio deixa Tião enfurecido ao contar que José Inocêncio o enganou. Teca diz a João Pedro que Mariana gosta do rapaz. Inácia pede ajuda espiritual para proteger Teca. Buba flagra Augusto e Ritinha juntos. Teca deixa Morena perplexa ao fazer um comentário sobre sua casa.’

01 de maio (quarta-feira)

‘Morena comenta com Deocleciano que Teca pode ter vindo atrás de vingança como Mariana. Joana fica assustada com o tom de ameaça de Tião ao mencionar José Inocêncio. Pastor Lívio alerta José Inocêncio sobre Tião. Egídio incentiva o ódio de Tião. Buba tenta dissuadir Teca de ficar na fazenda, sem sucesso. Inácia garante a Bento que José Inocêncio não corre perigo. Teca reclama de Buba para Augusto. José Inocêncio nega ajuda e pede a todos que o deixem receber Tião sozinho. Tião aponta a arma para José Inocêncio e confronta o coronel.’

02 de maio (quinta-feira)

‘José Inocêncio consegue despistar Tião. Ritinha desabafa com Morena demonstrando sua tristeza por causa da infidelidade de Damião. Ao consultar o oráculo, Inácia descobre que Buba está mentindo sobre algo. Buba comunica a Augusto que decidiu ficar na fazenda para não deixar Teca sozinha. José Inocêncio repreende Damião de forma dura. Tião guarda no bolso o ovo que José Inocêncio plantou na gaiola de sua galinha. Sandra e Eliana aceitam a proposta de Rachid para abrir uma casa de forró. José Inocêncio avisa aos filhos que eles terão que trabalhar se ficarem na fazenda.’

03 de maio (sexta-feira)

‘Kika e Eriberto resolvem alugar juntos o apartamento de Eliana. Morena tenta convencer Lu a ficar com João Pedro. Tião guarda o ovo em um local com todo cuidado, escondido de Joana. Inácia vai à casa de Ritinha e percebe que Damião não dormiu ali. Bento e Augusto reclamam das dores dos pés que sentem após serem obrigados pelo pai a pisar o cacau. Inácia comunica a Augusto e Bento que ambos deverão deixar a fazenda se não forem novamente para a roça. Ritinha percebe que Inácia trata Teca de forma especial. Buba se sente desconfortável com as palavras sugestivas de Inácia. Inácia questiona Buba sobre o que ela está escondendo.’

04 de maio (sábado)

‘Buba se sente perseguida por Inácia. João Pedro sente receio de perder sua importância ao ver que os irmãos estão recebendo ensinamentos do pai. Morena insiste em dizer a Lu que ela não deve fugir do sentimento que tem por João Pedro. Tião faz uma tipoia para colocar debaixo da camisa e abrigar o ovo, sem que ninguém saiba. Augusto tenta convencer Buba a contar a verdade sobre ela a José Inocêncio. Bento se mostra frágil para João Pedro e demonstra vontade de vender suas terras e viajar pelo mundo. José Inocêncio questiona Bento, ao ouvir a conversa do filho com João Pedro.’

Fonte: Uai.com