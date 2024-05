Oficina de Produção Cultural com Luck Aragão ocorre hoje na Filmoteca

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Acontece na Filmoteca Acreana nesta segunda-feira (29), a partir das 18h e 30min, a Oficina de Produção Cultural com Luck Aragão. O projeto é financiado pelo Governo do Estado, por meio da Fundação Elias Mansour (FEM), através da Lei Paulo Gustavo do Governo Federal e conta com o apoio do Instituto Junina Pega-Pega e da produtora SACI Filmes.

O objetivo é capacitar e qualificar pessoas que atuam ou tenham interesse na área de produção cultural. A oficina, que terá uma carga horária de 20 horas, é destinada para todas as idades que atuam na área de arte e cultura.

Segundo Cimar dos Santos, que é organizador do evento, seriam disponibilizadas apenas 25 vagas para a Oficina, porém por causa da demanda, essas vagas subiram de 25 para 40 vagas. Contudo, somente poderão participar do evento aqueles que se inscreveram gratuitamente e dentro do prazo.

A oficina vai emitir certificado para aqueles que participaram do evento.