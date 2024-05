Jornalista Miriam Leitão lança livro sobre a Amazônia em livraria de Belém

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

A jornalista Miriam Leitão lançou seu novo livro “Amazônia na Encruzilhada: o poder da destruição e o tempo das possibilidades”, em Belém, na noite de ontem (26), em uma livraria do shopping que fica no bairro da Campina. Entre vários leitores presentes, o evento foi prestigiado pelo governador Helder Barbalho, pela primeira dama Daniela Barbalho e pela secretária de Estado dos Povos Indígenas Puyr Tembé.

A escritora destacou a importância do livro no contexto da COP-30, que coloca a região no centro do debate mundial sobre o clima. “O maior evento sobre as questões climáticas do mundo e organizado pela ONU vai acontecer em Belém, uma capital amazônica, vai nos fazer ou procurar saber sobre ‘as muitas Amazônias’ que existem. Por exemplo, nos fazer entender que essa região é crucial para a regulação do clima e, por este motivo, toda a biodiversidade existente precisa ser preservada”, declarou.

