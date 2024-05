Friale aponta erro em questão sobre clima no concurso da Prefeitura de Rio Branco

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

O pesquisador do tempo Davi Friale publicou em redes sociais nesta segunda-feira (29) que uma questão do concurso público da Prefeitura de Rio Branco deveria ser anulada ou ter a resposta do gabarito oficial mudada. A questão em voga é a de número 11 do caderno de provas Técnico em Gestão Pública, mas possivelmente esteve em outros cadernos.

O enunciado traz uma ilustração do mapa do Brasil, com a seguinte questão:

O estado do Acre fica numa região onde predomina o clima equatorial, que tem como característica:

(A) Invernos frios e chuvas bem distribuídas ao longo do ano bem como alta amplitude térmica anual;

(B) Altas temperaturas, elevados níveis de precipitação e alta umidade relativa do ar;

(C) Alternância entre uma estação seca e uma estação chuvosa e altas temperaturas;

(D) Baixa amplitude térmica anual, baixa umidade relativa do ar e longos períodos de estiagem.

O gabarito preliminar divulgado pela banca do concurso, o Instituto Verbena – FGB, na última segunda-feira (22) aponta a resposta B como a correta. Ou seja, que o Acre está em uma região onde predomina o clima equatorial que tem como característica altas temperaturas, elevados níveis de precipitação e alta umidade relativa do ar.

Davi Friale, no entanto, indica que a resposta correta seria a letra C. “O clima do Acre é tropical típico, semelhante ao clima de Goiás, ou seja, o verão é chuvoso, porém o inverno (junho, julho e agosto) é seco, com chuvas médias abaixo de 35mm, em Rio Branco, e inferiores a 30mm, na microrregião de Brasileia. A umidade relativa do ar mínima fica inferior a 30%, em julho, agosto e setembro, sendo que, muitas vezes, fica inferior a 20%. No inverno, o Acre registra, todos os anos, temperaturas mínimas inferiores a 15°C, chegando, com frequência, a menos de 10°C. Assim, a alternativa correta é a que indica uma estação chuvosa e outra seca no Acre e não a divulgada oficialmente. Caso o gabarito não seja alterado, a própria questão deverá ser anulada”, disse.

O Concurso Público da Prefeitura de Rio Branco recebeu 52.347 inscrições de candidatos que disputaram 1267 vagas (540 imediatas e 547 em cadastro de reserva no primeiro edital; 90 vagas imediatas e 90 em cadastro de reserva no segundo edital).

O gabarito final da prova objetiva está marcado para ser divulgado hoje (29), segundo a programação do Instituto Verbena.