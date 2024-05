Falta d’água segue prejudicando moradores após pane em reservatório

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

A pane elétrica ocorrida no reservatório do Saerb no bairro João Eduardo ainda não foi resolvida e a semana começa com o abastecimento de água comprometido em dezenas de bairros de Rio Branco.

O problema, registrado na última quinta-feira, 25, ainda não foi solucionado pela prefeitura da capital acreana por falta de algumas peças que, conforme o Saerb, não existem em Rio Branco e a autarquia está tentando adquirir em Porto Velho.

Anúncios

Por conta do problema, cerca de 50 bairros de Rio Branco que fazem parte das regionais do São Francisco, Tancredo Neves, Cadeia Velha e Estação Experimental estão com o fluxo de abastecimento comprometido. Em alguns bairros afetados a água tem chegado, mas sem força suficiente para subir até as caixas. Muitos moradores, sem outra alternativa, têm socorrido ao auxílio de carros-pipa que comercializam mil litros de água entre R$ 50 e R$ 60.

A expectativa do Saerb é que até amanhã, terça-feira, o problema possa estar resolvido.