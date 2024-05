Campeão do ‘BBB 24’, Davi aluga casa em praia de Manaus para descansar

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Quase duas semanas após a final do “BBB 24”, Davi Brito finalmente tirou uns dias de descanso e paz. O baiano alugou uma casa com piscina, churrasqueira e mesa de sinuca para passar uns dias com a família na Praia de Ponta Negra, em Manaus.

Davi viajou com a mãe, Elisângela Brito, e a irmã, Raquel, e aproveitou os primeiro dias de milionário com churrasco, piscina, pagode, cerveja gelada e passeio de jet ski. Em vídeos postados nas redes sociais, o campeão do “BBB 24” aparece com uma caixa de som, dançando, feliz da vida (veja abaixo).

O motorista de aplicativo está separado de Mani Reggo, com quem teve um relacionamento de 1 ano e meio antes do “BBB 24”. Os dois tiveram um desentendimento após Davi deixar o programa, e Mani optou por pôr fim a relação.

Davi passou a última semana cumprindo compromissos na Globo. Ele gravou uma reportagem para o “Fantástico”, foi recebido com festa em Salvador e participou dos programas “Altas horas” e “Domingão com Luciano Huck”, além de gravar para depoimentos para o documentário ‘Davi, um cara comum da Bahia”, que estreia dia 8, no Globoplay, sobre a vida do campeão.