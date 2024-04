Tratores recuperáveis são abandonados pela prefeitura sob sol e chuva em matagal

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Dezenas de máquinas de mecanização e pequenos tratores estão sofrendo com os efeitos do tempo ao ficarem parados e expostos a sol e chuva na região da Central de Abastecimento de Rio Branco – CEASA. Tais máquinas deveriam estar servindo à população, mas, segundo comerciantes da região, os veículos, que em sua maioria está desprezado há anos, sofre constante visita de pessoas com uniformes da Prefeitura de Rio Branco, que estariam fazendo a retirada de peças.

As máquinas encontradas pelo ac24horas são distribuidor de calcário, plantadeiras e adubadeiras, grades aradoras e 4 tratores New Holland, que chegam a custar mais de R$ 200 mil quando novos, além de outras sucatas.

Vendedores da CEASA evitaram dar entrevista temendo represálias da administração da Central, que é vinculada à Secretaria de Agricultura de Rio Branco, mas o vendedor Flávio Santos disse homens com farda da Prefeitura de Rio Branco são os que mais fazem a retirada de peças dos tratores, que estão abandonados em meio ao matagal. “Botaram aí escondido já pra roubarem. Os próprios funcionários da prefeitura, estavam tirando peça daí. Agora pra botar onde, eu não sei, porque prefeitura não reforma trator. Eles tão tirando peça daí até de dia”, disse.

O secretário de Agricultura do município, Eracides Caetano, negou que os equipamentos estejam abandonados. “Isso não é verdade. Tem trator ali que não tem diferencial, não tem pneu, que se hoje mandarmos arrumar passa de 50% do valor do trator, aí não dá pra reformar. Nós tínhamos 25 tratores sem funcionar com motor batido, caixa estourada e hoje só tem três que não deu de recuperar”, explicou.

Sobre a informação de que homens com farda de servidor da Prefeitura de Rio Branco estariam subtraindo peças dos tratores, Eracides disse que não tem conhecimento de furtos feitos na CEASA, mas sim onde os tratores estavam antes de irem para lá. “É mentira, conversa. Os que tinham tirado peça, grade, pistão, disco, no passado, quando eles estavam lá no Cadeia Velha abandonados. Ali tem dois [tratores] que dá pra recuperar, já mandei fazer o levantamento e vamos recuperar”.

Eracides completou a entrevista dizendo que, a partir desta semana, um galpão de armazenamento medindo 70x30m começará a ser construído para o armazenamento de equipamento. A previsão da obra é de 4 meses.