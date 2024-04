Sem registro de queimadas em abril, Acre acumula 22 focos de calor em 2024

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

O estado do Acre registrou até 19 de abril deste ano 22 focos de queimadas, de acordo com os dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe). A última ocorrência de foco de calor no estado foi registrada ainda no mês de março.

Esse número é 144% maior do que o registrado em 2023 no mesmo período, mas 66% menor que o anotado em 2022, quando o Acre teve 27 focos de calor nesse intervalo.

Neste mesmo período, em 2024, o Brasil contabiliza 16.149 focos de queimadas contra 8.315 de 2023, uma variação de 91%. A Amazônia Legal acumula 10.911 focos, 148% a mais que os 4.328 registrados no ano passado.

O focos de queimadas são capturados por satélites e indicam que pontos geográficos captados por sensores têm temperatura acima de 47°C e área mínima de 900 m², segundo o Inpe, que disponibiliza os dados na plataforma Programa Queimadas.

Em fevereiro, as regiões do Vale do Acre e Vale do Juruá foram incluídas no decreto de emergência ambiental do Ministério do Meio Ambiente por conta dos riscos de incêndios florestais. A medida é válida no período entre os meses de abril a novembro deste ano.