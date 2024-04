Premiado espetáculo teatral se apresenta em seis cidades acreanas

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

O espetáculo de teatro “Afluentes Acreanas” escrito por Jaqueline Chagas realizará de 26 de Abril a 02 de Maio uma série de seis apresentações nas cidades de Sena Madureira, Manoel Urbano, Feijó, Tarauacá, Cruzeiro do Sul e Mâncio Lima. Afluentes Acreanas é um espetáculo que passa pelo teatro e a contação de história, trazendo à cena a historiografia do Acre, fazendo com que através da arte a história acreana ganhe formas e perspectivas diferentes no palco.

Desde dezembro de 2020 nos palcos acreanos, o espetáculo recebeu no mesmo ano o prêmio de dramaturgia pela Fundação Garibaldi Brasil e em 2021 o prêmio nacional Arcanjo de Cultura na categoria Teatro em São Paulo, se destacando pelas histórias que narram desde a invasão aos territórios indígenas até o que conhecemos hoje por Acre.

Afluentes Acreanas leva o público a conhecer uma história contada por outros olhos, usando a história que está nos livros apenas como propulsora, pois o que legitima a história acreana aqui parte dos relatos da bisavô indígena e do bisavô imigrante do nordeste.

As apresentações são totalmente gratuitas e financiadas pelo Fundo Estadual de Cultura através da Fundação Elias Mansour e conta com o apoio da Federação de Teatro do Acre, Destino Acre e do empresário Bruno Moraes.

Sinopse

Afluentes Acreanas é um embarque fluvial pelas curvas do rio Acre, passando pelas afluentes da história acreana. Uma Acre antes de ser Acre, um rio de jacarés de cor barro, barro Acre. Navegaremos pela história do Acre, lembrando quem foram os nomes que fizeram do Acre o que ele é hoje. O presente é reflexão para o futuro, assim, através do passado, navegamos para um Acre melhor e que o Acre seja visto com outros olhos após esse espetáculo, olhos formato de amêndoas.

Abaixo você pode acompanhar o roteiro de apresentações, com informações dos locais e horário.

SENA MADUREIRA

– Dia 26 de Abril

Local: Quadra Praça 25 de Setembro – Av. Avelino

Horário: 19h30

MANOEL URBANO

– Dia 27 de Abril

Local: Palco Municipal – Valério Caldas Magalhães;

Horário: 19h30

FEIJÓ

– Dia 28 de Abril

Local: Espaço Cedup – Travessa Edmundo Ribeiro do Carmo, n°220, bairro Cidade Nova

Horário: 19h30

TARAUACÁ

– Dia 29 de Abril

Local: Escola Djalma da Cunha Batista

Horário: 19h30

CRUZEIRO DO SUL

– Dia 30 de Abril

Local: CEDUP – Centro Estadual de Educação Permanente

Horário: 19h30

OFICINA DE TEATRO EM CRUZEIRO DO SUL

-Dia 01/05

Local: CEDUP – Centro Estadual de Educação Permanente

Horário: 14 horas

MÂNCIO LIMA

– Dia 02 de Maio

Local: Escola Padre Edson Oliveira Dantas

Horário: 19h30