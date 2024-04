Vem aí o Brasil do Brasil? Beatriz revela sonho de ser apresentadora fora do BBB 24

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Beatriz Reis, a Bia do Brás do BBB 24, pode se transformar na mais nova apresentadora da televisão brasileira. A sister, que chamou a atenção no reality por seu jeito exagerado e alegre, afirmou que reacendeu o sonho de ter o próprio programa durante o confinamento.

“Meu maior sonho é ser apresentadora. Sou apaixonada. No Brás, eu me descobri mais ainda. E dentro do BBB foi uma escola, porque eu fazia para mim as propagandas, porque me davam uma alegria, uma coisa muito forte”, contou Beatriz em entrevista ao site da Quem.

Ainda na adolescência, a vendedora estudou no Célia Helena Centro de Artes e Educação, um dos cursos de atuação mais conceituados de São Paulo. Ela sempre demonstrou o desejo de ser atriz –mas, agora, está mais focada em deslanchar como apresentadora.

Durante o BBB, aliás, ela passou a prestar mais atenção no comportamento de Tadeu Schmidt e das apresentadoras que faziam ações com os brothers na casa. “Eu pensava: ‘Estou aprendendo aqui porque, se tiver oportunidade, já vou ter as manhas’. Quando a Ana Clara Lima e a Micheli Machado iam lá fazer alguma ação com a gente, eu ficava reparando no jeitinho delas, como elas se portavam com a câmera, para eu aprender mesmo”, confessou a ex-sister.

De acordo com Bia, ela conseguiu observar muita coisa durante os quase cem dias que passou confinada –algo que foi muito intencional. “Eu acho que aprendizado é uma coisa que ninguém tira da gente. Estudar, querer sempre aprender mais é muito importante.”

A animação constante da vendedora, aliada ao fato de ela ter estudado atuação, gerou em parte do público uma suspeita de que Beatriz estaria vivendo uma personagem dentro da casa mais vigiada do país. Ela admitiu que se surpreendeu ao ouvir essas desconfianças depois que deixou o reality.

“Eu dei risada, fiquei chocada. Isso é muito doido, porque eu fui eu mesma o tempo todo. Eu sou assim aqui fora, tenho esse jeito de fazer e de falar. Tenho, sim, uma alegria muito grande que a rua e o camelô me ensinaram, a minha história de vida. Essa sou eu. Não entrei no BBB pensando em falar assim ou fazer assado”, resumiu a vendedora.

Segundo ela, seria impossível sustentar uma personalidade falsa durante tanto tempo. “Se a pessoa entra lá planejando o que vai falar e o que vai fazer, tende a dar muito errado, porque não funciona. Você não vai conseguir ser você e vai acabar se perdendo ao tentar criar algo que não é você”, ensinou.

Ou seja, a Beatriz Reis da vida real é exatamente igual à Bia do Brás mostrada pelas câmeras da Globo. “Eu já passei por muita coisa na minha vida, eu sou essa Beatriz que é humana, tagarela, que fala mesmo –gostou, fala; não gostou, fala–, doidinha, maluquinha, mas muito alegre”, resumiu.

Caso Bia siga mesmo o caminho de Fernanda Bande e Giovanna Pitel e ganhe um programa para chamar de seu, a Globo já deu os primeiros passos para tirar o projeto do papel. Como o Notícias da TV informou na sexta (19), a emissora tenta registrar o bordão “Brasil do Brasil” para que a marca esteja disponível caso seja usada em projetos futuros.

A Globo fez a abertura do pedido de registro de Brasil do Brasil em 21 de março, quando Beatriz ainda estava confinada no BBB, no INPI (Instituto Nacional da Propriedade Industrial). Três dias antes, no entanto, duas pessoas também tentaram registrar o mesmo título.

Enquanto a Globo cadastrou o bordão na categoria de “programa de entretenimento, jornalismo e multimídia”, seus concorrentes alegam que Brasil do Brasil já existe como o nome de um programa de rádio. Essa é a segunda vez que os outros dois clientes tentam registrar o bordão de Beatriz. A primeira tentativa, feita em 15 de março, foi negada.

A reportagem apurou que a medida de registrar títulos e bordões é algo comum na Globo, que faz isso para evitar que outras pessoas “roubem” a marca. Caso a emissora queira usar um título que pertença a alguém, precisa desembolsar um valor em dinheiro para conseguir os direitos. É uma medida de precaução para evitar futuros processos.

A empresa fez a mesma coisa em 2021, após o fim do BBB 21. Gilberto Nogueira, conhecido como Gil do Vigor, ganhou um quadro no Mais Você para falar sobre economia. O título Tá Lascado, um dos bordões dele durante sua participação no reality, foi registrado dois meses antes da estreia da atração na Globo.

A tentativa de registro de Brasil do Brasil não significa que Beatriz Reis terá necessariamente um projeto comandado por ela . Fontes do Notícias da TV apontam que, até o momento, a emissora não pensou em nada especificamente para Bia. Antes do BBB, ela fez testes para as séries Segunda Chamada (2019-2021), da Globo, e Sintonia, da Netflix.