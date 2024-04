São Paulo faz 3 a 0 no Atlético-GO com golaço de Calleri e Zubeldía de olho

Com a vitória, o São Paulo vai a três pontos no Brasileirão, na 14ª colocação. Já o Dragão segue zerado, com três derrotas, na vice-lanterna do campeonato.

Na próxima rodada, na segunda-feira (29), o Tricolor recebe o Palmeiras em clássico no Morumbis. Um dia antes, o Atlético-GO visita o Inter, no Beira-Rio.

Zubeldía chega e vai ao jogo em Goiânia

Novo técnico do São Paulo, Luis Zubeldía assistiu ao jogo ao lado do presidente do clube, Julio Casares, em um camarote do Antônio Accioly. A dupla chegou no estádio já com bola rolando e se dirigiu às tribunas.

Toca no Calleri que é gol

Calleri chegou a cinco gols em 15 jogos na temporada. Agora, são 67 bolas na rede com a camisa do São Paulo.