Palmeiras e Fla fazem jogo truncado, de pouca inspiração e ficam no empate

Apesar da grande expectativa em torno do jogo, Palmeiras e Flamengo ficaram no 0 a 0 em duelo válido pela terceira rodada do Brasileirão, neste domingo (21), no Allianz Parque.

Clubes que têm dominado o cenário nacional nos últimos anos, paulistas e cariocas até criaram chances em uma partida equilibrada, mas falharam na pontaria — nenhum time acertou o gol mais do que três vezes.

Com o empate, o Flamengo perde o 100% de aproveitamento no Brasileirão, mas segue invicto, com 7 pontos, na segunda posição — o Red Bull Bragantino lidera a tabela.

Já o Palmeiras chega a dois jogos consecutivos sem vencer como mandante, depois da derrota para o Inter na segunda rodada. O Verdão tem 4 pontos, na 12ª posição.

Próximos jogos

O Palmeiras volta a campo nesta quarta-feira (24), às 21h30, pela terceira rodada da Copa Libertadores. A equipe encara o Independiente Del Valle-EQU, no estádio Banco Guayaquil, em Quito, no Equador.

O Flamengo, por sua vez, também retoma a disputa do torneio continental. No mesmo dia e horário, visita o Bolívar, no estádio Hernando Siles, em La Paz, na Bolívia.

Times modificados

O técnico Abel Ferreira mudou o Alviverde para a partida. O time retomou o esquema com três zagueiros. Com isso, Luan ressurgiu no time, e Lázaro voltou para o banco de reservas.

No lado rubro-negro, o treinador Tite poupou o meio-campista De La Cruz e o atacante Pedro. Ele ainda não pôde contar com Everton Cebolinha, vetado por conta de dores no tendão de Aquiles.

Dessa maneira, Carlinhos apareceu na linha ofensiva junto a Bruno Henrique, que foi mantido como titular.

Além disso, o meia Arrascaeta voltou à equipe depois de ser poupado na última rodada.

Como foi o jogo

Mudanças à parte, o primeiro tempo da partida ficou marcado por faltas seguidas de faltas. O jogo era paralisado a todo momento. Foram 21 infrações e sete cartões amarelos distribuídos.

Palmeiras e Flamengo exalavam tensão e irritação. O resultado disso foi apenas um chute a gol até os 30 minutos de jogo. No lance, Luiz Araújo finalizou para defesa de Weverton.

Usando a cabeça

O Palmeiras começou a só foi se arriscar no ataque com mais eficiência a partir dos 33 minutos, quando começou a apostar no jogo aéreo.

Aos 33 e 34, Murilo e Flaco López arriscaram de cabeça em sequência, mas a bola foi para fora.

Segundo tempo

Na volta do intervalo, Tite decidiu apostar em Pedro no lugar de Carlinhos, que esteve apagado em campo. Mas, aos dez minutos, quem surgiu foi o centroavante alviverde Flaco López, que cabeceou para defesa de Rossi.

Aos poucos, Palmeiras e Flamengo aceitaram se expor mais na partida. Assim, o jogo melhorou – ainda que estivesse longe do nível esperado. Nesse cenário, aos 16, Arrascaeta arriscou um chute de longe para defesa de Weverton. Aos 29, Endrick respondeu com um chute rasteiro para fora.

Aos 42, o Palmeiras ainda teve um gol anulado por impedimento após cabeceio de Aníbal Moreno.

No fim das contas, foi um jogo pouca qualidade para um duelo que reúne dois potenciais candidatos ao título.