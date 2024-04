Comunicado aos sindicalizados do SINPCTAC – Sindicato dos Policiais Civis do Ex-Território Federado do Acre

O Sinpctac – Sindicato dos Policiais Civis do Ex-Território Federal do Acre, convida os sindicalizados ou seus herdeiros, para comparecerem na sede do sindicato, a fim de que seja verificada a possibilidade de recebimento de valores em processo judicial em curso, assim como para fins de regularização processual.

Urge destacar, que o Funcionamento de atendimento deste sindicato, é de 08:00 da manhã as 11:00 da manhã.

Presidente do Sindicato dos Policiais Civis do Ex-Território Federado do Acre – SINPCTAC

Adelson Ferreira da Cruz