Cannobio decide, e Athletico-PR vence Internacional pelo Brasileirão

O Internacional perdeu por 1 a 0 para o Athletico-PR, neste domingo (21), na Ligga Arena, em Curitiba, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro.

Jogando bem, o Colorado foi superior em muitos momentos da partida, mas acabou sendo vazado por Canobbio na segunda etapa. Bastante faltoso, o jogo acabou com o próprio atacante uruguaio sendo expulso aos 47 minutos da etapa final.

Com o resultado, o Colorado caiu três posições e ficou em quinto lugar, com os mesmos seis pontos. Já o Furacão, agora com seis também, subiu para o terceiro lugar pelo saldo de gols.

Primeiro tempo

Com um jogo equilibrado mas também prejudicado pelo gramado da Ligga Arena, Athletico e Inter equilibraram as primeiras ações do jogo. Aos 16 minutos, a chance inicial de gol do jogo veio com o Colorado, com o atacante Wesley levando perigo a Bento.

Aos 20, Wesley deu passe para Wanderson, que chutou e Thiago Heleno cortou.

O Athletico chegou ao gol do Colorado com mais efetividade aos 30 minutos, quando Fernando cobrou falta direto no gol do Inter, mas Rochet afastou.

O atacante Wesley, ex-Cruzeiro, era o jogador do Colorado que mais aparecia para o jogo. Aos 36, o atacante tirou um fino do gol do Furacão.

Expulsão errada

Aos 40, Cuello chutou para o gol e Rochet defendeu, na sobra, Canobbio tentou pegar e acabou chegando forte no goleiro. Os dois uruguaios se estranharam, mas fizeram as pazes.

Pouco depois, Wanderson caiu e ficou com o é trancado no gramado sintético da Ligga Arena. A imagem da transmissão mostrou uma torção grave no pé do jogador, que mancando, deixou o campo. Em seu lugar entrou o jovem Gustavo Prado.

Antes que o primeiro tempo acabasse, aos 44, o árbitro Felipe Fernandes deu amarelo e em seguida o vermelho para Vitão, confundindo o jogador com Robert Renan, que já estava amarelado. Os jogadores do Inter reclamaram e o juiz corrigiu o erro.

Segundo tempo

Na segunda etapa, o Colorado voltou pressionando ainda mais que na primeira. Aos seis minutos, Gustavo Prado fez uma bela jogada e chutou forte muito ao lado do gol. Em seguida, Wesley arriscou por cima de Bento.

Aos 13, Esquivel mandou para o gol, o arqueiro colorado pegou, na sobra Christian mandou de cabeça, e Rochet fez outra boa defesa. Quando caiu no gramado, Chino ficou sentindo dores.

Enquanto isso, Borré ainda não conseguiu fazer seu primeiro gol pelo Inter. Aos 19 minutos, o jogador chutou para o gol e Thiago Heleno tirou a bola em cima da linha.

Canobbio marca

Aos 25, Canobbio abriu o placar para o Furacão, após bela jogada individual que terminou com chute no ângulo. 1 a 0 Athletico.

Querendo o empate, o Inter não desistiu de pressionar, mas a sorte não acompanhava. Aos 47, Bustos cruzou e Vitão cabeceou muito próximo do gol, tirando um pedaço da rede. Em seguida, Borré perdeu outra chance ao acertar o travessão.