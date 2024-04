Rachel Sheherazade comete gafe ao se lançar como apresentadora de reality show

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Rachel Sheherazade está empolgada para comandar a nova temporada do programa A Grande Conquista, que estreia na segunda (22) na Record. Neste projeto, a profissional concretiza sua transição do Jornalismo para o Entretenimento e faz questão de valorizar sua jornada. Porém, ela cometeu uma gafe ao se lançar como apresentadora do reality.

Durante o evento de divulgação de A Grande Conquista, realizado para imprensa e influenciadores na quinta-feira (18), a ex-participante de A Fazenda comentou esta nova fase de sua carreira.

“Tô muito feliz, acho que sou a primeira e única apresentadora de reality show que já passou por reality show, egressa de reality show. Eu posso dizer que calcei os sapatos dos participantes. Eu já passei por isso, pelas experiências pelas quais eles vão passar. Passei pelas dores, pelas alegrias. Acho que passei por quase tudo que um reality pode proporcionar”, afirmou.

Rachel, no entanto, não é a primeira nem a única apresentadora de reality show que já esteve num programa do gênero. Ana Clara Lima foi participante do BBB 18 e é apresentadora do Túnel do Amor, reality do Multishow. Ela também atuou como repórter e apresentou quadros do BBB (2019-2021), do The Voice Kids (2021) e do No Limite (2021-2022). Neste ano, Ana Clara comandará também o Estrela da Casa, reality show musical inédito da Globo.

Há ainda Sabrina Sato. Participante do BBB 3, Sabrina seguiu carreira como apresentadora e tem três realities em seu currículo: Game dos Clones, do Prime Video (2020), Ilha Record (2021) e Made In Japão (2020), da Record.

Sheherazade não se retratou pelas informações errôneas, mas admitiu que ela mesma não era grande conhecedora de reality shows antes de entrar para o elenco de A Fazenda 15.

“Eu já me imaginava [apresentando um] programa de entretenimento. Já pensava em fazer essa transição. Mas jamais imaginei que eu pudesse apresentar um reality show, até porque eu não assistia. Comecei a assistir reality show quando fui convidada para A Fazenda. Aí eu maratonei A Fazenda 12, 13 e 14, pra poder me preparar. Mas jamais imaginei que eu poderia apresentar um programa como esse [A Grande Conquista]”, explicou.

A jornalista ainda soltou mais uma gafe ao falar sobre apresentadores que admira. “No começo, achei que teria mesmo que me inspirar em uma figura, um apresentador. Na memória me vêm Adriane Galisteu, a primeira mulher a apresentar um reality show, e Pedro Bial, jornalista como eu, que saiu do Jornalismo pra apresentar o Big Brother”, disse ela.

Galisteu, por sua vez, não foi a primeira mulher a comandar um reality show no Brasil. Este título é de Marisa Orth, apresentadora da primeira edição do BBB, em 2002. Angélica também foi responsável pelo Fama (2002-2005).

Rachel Sheherazade terminou seu discurso ressaltando que não pretende seguir o estilo de ninguém na apresentação de A Grande Conquista. Ela quer fazer a própria trajetória no Entretenimento, sem copiar qualquer pessoa.

“Apesar de ter essas referências, eu optei por não me inspirar em ninguém. Não quero ser cópia de ninguém. Cópia é sempre uma coisa malfeita. Prefiro ser a original, o melhor que eu puder ser. Tô trabalhando com uma professora de teatro, ela está ajudando a tirar de mim essa Rachel do Entretenimento. É nessa que eu pretendo me influenciar”, concluiu.