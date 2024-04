Polícia Civil prende acusado de envolvimento em esquema com dinheiro público

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Um empresário acusado de participar de esquema fraudulento de emissão de notas fiscais frias foi preso nesta sexta-feira, 19, pelo Núcleo de Capturas da Polícia Civil.

Alexander Bruno Matos dos Santos, de 41 anos, estava com um decreto preventivo emitido pelo Poder Judiciário, a pedido do Ministério Público Estadual. Ele foi localizado e detido em via pública, na avenida FAB, no bairro Santa Rita, ocasião em que estava trabalhando, em Mapacá, no Amapá.

O crime, segundo os autos, ocorreu no período de junho de 2017 a janeiro de 2018.

Com a denúncia, todos os envolvidos foram localizados e convocados a prestar esclarecimentos na Justiça; apenas Alexander não tinha sido encontrado para ser intimado e, por isso, teve a prisão decretada.

Os valores adquiridos de maneira ilícita foram mais de R$ 47 mil, porém, com a atualização e incidência de juros, em setembro de 2019, a quantia ultrapassou a casa dos R$ 63 mil.