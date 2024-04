Moradores tentam impedir que Andressa Urach compre imóvel em prédio ‘de família’

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Apesar de ter feito uma cirurgia para a remoção de costelas recentemente, Andressa Urach mostrou mais uma vez que não consegue ficar parada por muito tempo e já está causando confusão por aí, desta vez em um bairro nobre de São Paulo. Na manhã desta sexta-feira (19), o site IG Gente divulgou com exclusividade que a criadora de conteúdos adultos está promovendo um verdadeiro rebuliço na vida de alguns aposentados que não querem que ela se mude para o mesmo condomínio. Eles teriam armado um plano para impedirem a mudança.

De acordo com o portal, o prédio de luxo fica situado no bairro chamado Moema, Zona Sul de São Paulo, e Andressa Urach estaria negociando a compra de um dos apartamentos. Segundo uma das moradoras do local, a influenciadora digital foi vista algumas vezes visitando o imóvel e a presença dela acabou aguçando a curiosidade dos idosos. Depois que descobriram o motivo, os vizinhos mais conservadores não gostaram nadinha da ideia e resolveram se juntar para barrarem o processo de compra e venda.

Conforme foi relatado pelo IG Gente, os moradores teriam se juntado e procurado pelo atual proprietário do imóvel, alegando que o prédio é um “ambiente familiar”. Outro argumento que teria sido usado por eles foi o da profissão de Andressa Urach, que trabalha criando conteúdos em plataformas para maiores de 18 anos. Eles teriam ficado preocupados com os “tipos de pessoas” que poderiam começar a transitar pelas áreas comuns do prédio caso a ex-miss bumbum se mude para o local.

Um terceiro argumento utilizado pelos moradores do condomínio seria a grande exposição midiática de Andressa Urach e, consequentemente, os escândalos que ela se envolve com frequência. Eles estariam preocupados que a mudança da criadora de conteúdo também possa acabar alterando a tranquilidade do lugar. Apesar de ter sido procurada pelo IG Gente, a modelo ainda não se pronunciou sobre o assunto.