Desmatamento no Acre reduz 54% em comparação aos últimos dois anos

O mais recente relatório do Sistema de Alertas de Desmatamento (SAD) do Instituto do Homem e Meio Ambiente da Amazônia (Imazon), divulgado nesta semana, indica que em março de 2024 foram detectados 124 quilômetros quadrados de desmatamento na Amazônia Legal.

O dado representa uma redução de 64% em relação a março de 2023, quando o desmatamento somou 344 quilômetros quadrados. O desmatamento detectado em março de 2024 ocorreu no Amazonas (28%), Mato Grosso (26%), Roraima (25%), Pará (9%), Rondônia (9%), Acre (2%) e Maranhão (1%).

Com uma área de 3 km² de desmatamento, o Acre manteve o mesmo índice de 2023 com relação ao mês de março. Contudo, na comparação entre os períodos de agosto/2022-março/2023 a agosto/2023-março/2024, a redução no estado acreano foi de 54%. 204 km do período mais recente contra 446 do anterior.

As florestas degradadas na Amazônia Legal somaram 2.121 quilômetros quadrados em março de 2024, o que representa um aumento de 4.948% em relação a março de 2023, quando a degradação detectada foi de 42 quilômetros quadrados. Em março de 2024 a degradação foi detectada em Roraima (100%).

Geografia do desmatamento

Em março de 2024, a maioria (75%) do desmatamento ocorreu em áreas privadas ou sob diversos estágios de posse. O restante do desmatamento foi registrado em Assentamentos (14%) e Unidades de Conservação (11%). O desmatamento detectado em Terras Indígenas foi inferior a 1%.