Belo fala pela primeira vez sobre separação de Gracyanne Barbosa: ‘Muito triste…’

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

O cantor Belo se pronunciou pela primeira vez sobre o fim do casamento com a influenciadora Gracyanne Barbosa. Na tarde desta sexta-feira, 19/04, o pagodeiro abriu o coração e lamentou.

“Muito triste de verdade com tudo isso que estão fazendo“, disse, ao colunista Leo Dias. “Deus sabe de todas as coisas“, completou, sem entrar em detalhes sobre os boatos de traição.

Publicidade

Pronunciamento de Gracyanne

Na última quinta-feira, 18/04, Gracyanne admitiu o fim do casamento e falou sobre o envolvimento com o personal trainer Gilson de Oliveira. A musa fitness negou a traição e diz que estava em crise com Belo quando se envolveu com outro homem.

“Não estou mais [com o rapaz], já estive. Nossa relação já estava bem ruim há algum tempo. Estávamos decididos a separar, estava muito ruim. Nossa relação não envolve um casal, envolve muitas pessoas, são coisas de família, escritório, empresário, quinhentas pessoas dando palpite. Se tenho uma briga com meu marido, é o empresário dele quem me liga para resolver. Isso foi desgastando a relação, não foi falta de amor ou outra coisa“, iniciou ela.

E continuou: “Hoje estou sozinha. Uma separação não é fácil. Financeiramente a gente nunca conseguiu se organizar, meu foco agora é me organizar. Não vou falar que eu não quero voltar, eu amo o Belo, ele é o homem da minha vida. Mas, hoje, não sei se a gente tem um futuro. Eu sei que eu o magoei demais, mas hoje me arrependo”.