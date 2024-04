Ratinho explode na audiência com quadro inspirado na Porta da Esperança

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

O Programa do Ratinho tem dado bons motivos para o SBT comemorar. Na última quarta-feira (17), a atração registrou excelente desempenho no ranking geral das audiências. Mais de 3 milhões de pessoas em todo o Brasil acompanharam ao formato.

Na Grande São Paulo, a atração diária do canal paulista marcou 4,1 pontos e, com isso, garantiu a vice-liderança. Na mesma faixa, a Record ficou em terceiro, com 4 pontos de média.

O grande destaque é o Túnel dos Sonhos, que estreou em 6 de março e já foi ao ar 7 vezes em SP. O formato, inspirado na Porta da Esperança, que foi sucesso nos anos 1980 e 1990 com Silvio Santos na apresentação, tem garantido bons resultado.

Na Grande São Paulo, nesse período de comparação, o Programa do Ratinho ficou com a vice em 5 exibições, ou 71% das vezes em segundo lugar, segundo informações obtidas pelo RD1.

No PNT (Painel Nacional da Televisão), o quadro “foi ao ar” em 4 oportunidades – o programa de auditório não foi exibido em três ocasiões no mês de março – desde a estreia do quadro e garantiu a vice-liderança em duas edições, ou 50% das vezes.

Cabe ressaltar que o Túnel dos Sonhos sempre conta a história de três pessoas que desejam realizar seus sonhos. Uma contagem regressiva é lançada e, depois do suspense, o túnel mostra se o participante conseguiu ou não ter o seu sonho concretizado.

Esporte na tela

A Globo exibe no próximo domingo (21), a final da Superliga Feminina de Vôlei. A partida no Ginásio Geraldão, no Recife-PE, terá transmissão ao viv, a partir das 10h, dentro do Esporte Espetacular, com a narração de Everaldo Marques e os comentários de Fabi Alvim e Nalbert.

Estreia confirmada

Fernanda Paes Leme e Giovanna Ewbank comandarão um novo programa no GNT, o Quem Não Pode Se Sacode, a partir do dia 23 de abril.

O formato é um programa de auditório, em que a dupla recebe três convidados famosos, a cada episódio, para participar de dinâmicas divertidas que irão deixá-los à vontade para se soltar e dividir revelações pessoais em conversas íntimas.