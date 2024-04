Quem é Gilson? Personal trainer teve caso com Gracyanne durante casamento

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​

Gracyanne Barbosa assumiu que traiu Belo com um homem da academia e, desde então, os dois estão separados. Após 16 anos de casamento, os dois enfrentaram uma crise na relação e decidiram se separar depois que o cantor de pagode descobriu a infidelidade da mulher com o rapaz. Mas quem é ele?

Segundo informações do jornalista Leo Dias, pelo programa “Fofocalizando”, do SBT, o homem em questão se chama Gilson e ele é personal trainer. “Eu conversei com a Gracyanne e ela me confirmou que teve um caso extraconjugal. Eu perguntei quem era e ela falou que é uma pessoa que frequentava a mesma academia que ela”, disse o comunicador.

Em seguida, Leo Dias deu mais detalhes do que falou com a musa fitness pelo telefone. “Ela admite que errou com o Belo. Ela não tinha momentos a sós com ele, nem para resolver a crise no casamento deles. Mora muita gente lá”, acrescentou, assegurando que, mesmo após traição, ela e Gilson não estão mais juntos. “Ela me falou que não está mais com o personal nem com Belo”, completou Leo Dias.

‘Eu brigava com meu marido e o empresário é quem me ligava’

Ao apresentador, Gracyanne Barbosa também detalhou o motivo do fim de seu relacionamento com o pagodeiro. “Estávamos muito mal, meu casamento estava muito mal. Não foi falta de amor. Eu brigava com meu marido e o empresário é quem me ligava. Hoje estou sozinha. Uma separação é muito fácil. É muito conturbado financeiramente, a gente nunca conseguiu se organizar. Eu amo o Belo, ele é o homem da minha vida. Mas hoje não sei se a gente tem futuro. Eu sei que eu o magoei demais e hoje eu me arrependo disso”, disse Gracyanne.