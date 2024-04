Prêmio IEL de Talentos é lançado no Acre; inscrições vão até 31de maio

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Iniciativa terá as categorias Estagiário Inovador, Educação Inovadora e Empresa Inovadora. Inscrições estão abertas e vão até 31 de maio

Reconhecer empresas, estagiários e instituições de ensino que se destacam em boas práticas de estágio e estimulam a qualificação dos talentos para pesquisa, desenvolvimento e inovação. Este é o objetivo do Prêmio IEL de Talentos, lançado nesta sexta-feira, 19 de abril, no Acre.

O evento, realizado no auditório da Federação das Indústrias do Estado do Acre (FIEAC), reuniu gestores de recursos humanos, supervisores de estágio, representantes de empresas e de instituições de ensino e contou com um bate-papo interativo e palestra proferida pela comunicóloga Vanessa Igami, que abordou o tema “Abraçando o presente, moldando o futuro”.

As inscrições para o Prêmio IEL de Talentos já estão abertas e podem ser realizadas até o dia 31 de maio no site ielac.org.br, onde também está disponível o regulamento da premiação. São três categorias: Estagiário Inovador, Educação Inovadora e Empresa Inovadora.

De acordo com o superintendente do Instituto Euvaldo Lodi (IEL/AC), Jorge Luiz Vila Nova, mais do que premiar e reconhecer estagiários, empresas e instituições, o objetivo, utilizando o portfólio do IEL, é construir, junto com o estagiário, sua carreira.

“Nossa intenção, tanto do IEL, como da FIEAC, SESI e SENAI, é possibilitar todas as ferramentas para que o estagiário tenha uma formação que garanta a ele uma qualificação de excelência para que, assim, esteja realmente preparado para o mundo do trabalho”, ressaltou Vila Nova.

Paulo Roberto, diretor do IFAC Campus Rio Branco, esteve presente no lançamento do Prêmio IEL de Talentos e destacou a importância da parceria entre as instituições. “O IEL é extremamente responsável no momento em que realiza essa iniciativa, que tende a melhorar cada vez mais a relação entre estágio, empresa e instituições de ensino. Temos alunos de graduação, cursos técnicos e esse prêmio é uma valorização para eles”, frisou.

Guilherme Duarte, secretário adjunto da Secretaria de Administração do Estado, também marcou presença no evento e exaltou a importância de garantir oportunidade aos jovens. “Eu também fui estagiário e conheço diversos casos de sucesso que surgiram a partir do estágio, que é realmente um embrião para inserir o jovem no mercado de trabalho e auxiliá-lo em sua vocação profissional”, acrescentou.

Prêmio IEL de Talentos – A assessora da Superintendência do IEL/AC, Marjha Braga, apresentou as informações sobre a etapa regional do Prêmio IEL de Talentos. Ela reforçou que as inscrições já estão abertas e vão até o dia 31 de maio. A avaliação será no período de 3 a 30 de junho. E a premiação regional será realizada no mês de agosto deste ano.

“Os vencedores do Prêmio IEL de Talentos no Acre concorrerão na etapa nacional, prevista para o mês de outubro. Iremos premiar as melhores práticas e iniciativas, reconhecendo os três primeiros colocados das três categorias. O regulamento já está disponível no site do IEL (ielac.org.br)”, salientou Marjha Braga.

Assessoria Sistema FIEAC

