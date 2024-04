Prefeito diz que show de Nadson O Feirinha beneficia empreendedores em Cruzeiro do Sul

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

A notícia do show do cantor Nadson O Ferinha em Cruzeiro do Sul na próxima terça-feira, 30, animou os empreendedores do município, que veem oportunidade de boas vendas.

O show será realizado a partir das 21 horas na Praça Orleir Cameli, no Centro da cidade, por meio de parceria entre o Governo do Estado, Associação Comercial e Prefeitura de Cruzeiro do Sul, em homenagem ao Dia do Trabalhador.

O prefeito Zequinha Lima avalia que será uma oportunidade de entretenimento e de bons negócios para vários setores, antes e durante o evento. “Tão logo anunciamos a atração, vários empreendedores passaram a fazer contato para saber sobre as inscrições para a venda de alimentos, bebidas e outros itens. O show vai atrair muita gente e virou notícia. Então é uma oportunidade a mais para os empreendedores que estão se mobilizando já para o evento.

O comércio de roupas, calçados, da beleza, dos táxis, mototáxis e de bebidas e alimentos, serão beneficiados. Pessoas das cidades próximas também vem e Isso tudo gira e aquece o nosso comércio.

Todos ganham com essa festa em homenagem do Dia do Trabalhador”, destaca o prefeito Zequinha Lima.