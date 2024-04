Pastor de Davi pediu 10% do prêmio do BBB? Saiba a verdade

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

O BBB 24 chegou ao fim na última terça-feira (17), entretanto, o reality show da Globo e os participantes continuam em alta e na boca do povo. Nesta quarta-feira (18), um vídeo dominou a internet, com um homem se intitulando pastor de Davi Brito. No registro, a figura pública cita que o baiano vai transferir um valor altíssimo, 10% de R$ 2,92 milhões para a conta bancária da igreja. A notícia pegou os fãs do motorista de surpresa, assim como os telespectadores da atração. Em primeira mão, a Contigo! conversou com o suposto sacerdote.

“Fala pessoal! Tudo bem? O meu nome é Everaldo Leite e para quem não me conhece, eu sou o pastor do Davi, que está no BBB. Sou muito conhecido e tenho diversos vídeos aí. Eu tenho a grande alegria de consagrar o dinheiro desse garoto, os milhões desse garoto, para que ele não possa perder para o devorador e migrador. Perder para a maldição, não é verdade? Para o olho grande e mau-olhado. Então, o que acontece? Os 10% de todo o valor dele, vêm para a conta da igreja, consagrando esse dinheiro dele”, disparou o cidadão no vídeo que está bombando na web.

Publicidade

“A pior coisa, a coisa mais triste do mundo, é ele que não tinha nada ganhar um valor e começar a perder. É carro que quebra, é doença que chega, tristeza, amargura e a pessoa não consegue viver feliz. Não consegue usufruir daquele dinheiro, então estaremos consagrando, fora a campanha. Porque cada vez ele vai ter mais com a campanha da fé, na qual Davi vai entrar”, completou o carioca.

BATEU O MARTELO

Procurado pela Contigo!, a personalidade que está na boca do povo se pronunciou com exclusividade: “Na realidade, nós somos a favor do Davi. Colocamos mais de meio milhão de seguidores, através de todas as minhas redes, que são monetizadas a favor do Davi por gostarmos dele e comprarmos essa briga com ele. Aquilo foi uma brincadeira que fiz na hora de alegria do Davi, mas baseada em fatos da internet. Pessoas que estavam comentando, ele vai ter que dizimar, senão o devorador vai entrar na vida dele. Então, eu fiz um teatro porque eu tenho um personagem fictício. É o pastor Everaldo Malakias, é um personagem fictício que eu tenho”.

“Esse personagem já está muito conhecido nas redes sociais, como pastor que vende areia da praia. Ele é contra o comércio da fé, na realidade, ele é contra as pessoas usarem a religião e o nome de Deus para o enriquecimento. Então, esse vídeo também é uma denúncia de coisas que não se devem acontecer e também uma brincadeira por gostarmos tanto do Davi, né? E a minha família inteira ter votado nele e termos também direcionado vários seguidores a votarem também no garoto”, completou o criador de conteúdo.

QUEM É EVERALDO?

“Eu sou jornalista, pintor, desenhista e eu trabalho. Sou artista plástico, faço alto-relevo com cimento, sou músico, toco violão, guitarra e canto. Na realidade, a gente teve que fazer de tudo na vida, para poder sobreviver. E sou jornalista, sou influenciador, com todos os canais em alta e mais de um milhão de seguidores totais dos meus canais e com vídeos que perderam as contas, porque os meus vídeos que passam de um milhão, eles não ficam só na minha página. Ele pega em mais de 200, 300 páginas, colocando milhões também”, finalizou o morador do Rio de Janeiro que está bombando nas redes.