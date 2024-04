Líder de Bocalom condena imitação de Fábio Araújo de morto em cadeira de rodas

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Em uma nota divulgada pelo secretário de comunicação da Prefeitura de Rio Branco, Ailton Oliveira, o vereador João Marcos Luz (PL) reagiu ao vídeo em que o vereador Fábio Araújo (MDB) aparece se fingindo de morto para não assinar ao pedido de empréstimo aprovado na Câmara de Vereadores, no valor de R$ 37 milhões. O vídeo faz alusão ao caso do idoso Paulo Roberto Braga, de 68 anos, que foi levado morto e de cadeira de rodas a uma agência bancária na última terça-feira (16) por Érika de Souza Vieira Nunes, de 42 anos, que diz ser sobrinha e cuidadora do idoso, para sacar um empréstimo no Rio de Janeiro.

Na nota, o vereador João Marcos Luz, que é da base do prefeito, diz que considera o comportamento do colega parlamentar “equivocado e lamentável”. “Considero o comportamento do vereador Fábio Araújo equivocado e lamentável, pois faz chacota com o sonho de milhares de pessoas, que é ter uma casa própria”, diz um trecho do comunicado.

Publicidade

João Marcos foi o autor do projeto que deu ao ex-presidente da república, Jair Bolsonaro, o título de Cidadão Rio-branquense, em fevereiro. Em duas lives, em 18 de março de 2021 e em 6 de maio do mesmo ano, no pior momento da pandemia da Covid-19 no Brasil, enquanto ocupava a cadeira de presidente da república, Bolsonaro simulou pacientes morrendo sem oxigênio.

Veja a nota completa:

Considero o comportamento do vereador Fábio Araújo equivocado e lamentável, pois faz chacota com o sonho de milhares de pessoas, que é ter uma casa própria. O comportamento jocoso é um claro desrespeito com o rio-branquense que ainda vive em áreas alagadas e em áreas de risco.

O empréstimo busca a construção de casas para aqueles que mais precisam, mas, de forma maldosa, para tentar sabotar uma gestão, essa oposição vive votando contra a população.

Vereador João Marcos Luz