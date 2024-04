IDAF alerta produtores sobre a importância da vacinação contra brucelose

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

O Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Acre (Idaf) iniciou neste mês de abril, a campanha de vacinação contra a brucelose, conhecida como doença do aborto infeccioso, ela acomete preferencialmente fêmeas bovinas e bubalinas em idade reprodutiva.

No Brasil, as vacinas utilizadas na prevenção são a B-19 ou RB-51 que são obrigatórias em bezerras entre 3 e 8 meses de idade. O produtor rural deve procurar um médico veterinário cadastrado pelo Serviço Veterinário Estadual ou um agente vacinador devidamente credenciado para fazer a vacinação e informar no sistema do Idaf.

Mesmo com a fiscalização, no Acre, existe uma prevalência de contaminação de em média de 8% nas vacas. O Idaf alerta que o produtor que deixar de imunizar as fêmeas com idade de vacinação dentro da etapa poderá sofrer as infrações e penalidades emitidas pelo órgão.