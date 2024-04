Familiar de ex-BBB 24 teria dado dor de cabeça em gravação da Globo

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

O clima nos Estúdios Globo, em São Paulo, não foi dos melhores nesta quarta-feira (17). De acordo com a apuração da Contigo!, a atmosfera estava pesadíssima nos bastidores do veículo de comunicação. Segundo fontes ligadas à emissora, a suposta causadora da discórdia, foi Luciane Amaral conhecida como mãe de Matteus Alegrete. A sulista não estaria se sentindo confortável, por dividir os holofotes com outras parentes importantes da edição, como a companheira de Davi Brito e a mãe de Isabelle Nogueira. A familiar do ex-BBB 24 teria dado dor de cabeça em gravação.

Assim que chegou para participar do Encontro , Luciane teria exigido um camarim individual e trocado poucas palavras com os colaboradores do canal, preocupando a produção do matinal. Deste modo, evitaria a aproximação com as demais entes dos finalistas e foi atendida. Quando o programa com Patrícia Poeta entrou ao vivo, o aborrecimento ficou nítido. Inquieta durante a entrevista, rasgou o verbo: “Eu fiquei surpresa! Porque o Matteus quando ele entrou na casa, entrou com o intuito de não se envolver com ninguém. Ele disse que não ia entrar em relacionamento, ia jogar e não se relacionar”.

“No começo, com 20 dias de programa, ele se relacionou com a Anny [Deniziane]. Eu preferia que ele não tivesse se relacionado com ninguém e seguido o que ele tinha me falado, antes de entrar na casa. Eu achei que podia atrapalhar bastante [o jogo] e fiquei bem apreensiva por isso”, disparou a mãe de Alegrete. Sobre o envolvimento com Isabelle, se limitou a dizer: “Olha, fiquei feliz. Então, eu acho assim, o que ele decidir para mim… eu confio muito no meu filho. Ele é um homem de coração maravilhoso! O que ele decidir, eu assino embaixo”.

Matteus foi o vice-campeão do Big Brother Brasil 24 , com 24,25% dos votos para levar o prêmio final, no total de R$ 2,92 milhões. Mesmo garantindo o segundo lugar do reality, com anônimos e famosos, não saiu com a conta vazia. O gaúcho ganhou R$150 mil como gratificação. Fora do confinamento, o estudante de engenharia agrícola pretende continuar conhecendo a cunhã-poranga do Boi Garantido. Antes do resultado ser anunciado, Luciane Amaral já havia demonstrado insastifação com os comentários, cantando a vitória antecipada de Davi.

“Já está saindo em muitos sites que já tem o ganhador. E aí, como é que a gente fica? Passamos noites, dias trabalhando. Tem pessoas que largaram as suas próprias vidas para se envolverem na causa de cada um dos que participaram lá dentro da casa. Não, não está certo isso! O ganhador vai ser quem o público quiser. Quem o público achar que seja merecedor. Porque eu acho isso desumano. É uma falta de respeito com todas as equipes de todos os restantes que participaram da casa do Big Brother”, disse a mãe de Matteus.