Estudante de direito recebe multa de R$ 195 e agride agente de trânsito com ‘voadora’

A Agência Municipal de Transporte e Trânsito (Agetran) informa que o agente de Trânsito Mauricio Carvalho hoje (18) lavrou à autuação, de acordo com o que dispõe o Código de Trânsito Brasileiro (CTB) tendo em vista que o condutor encontrava se estacionado em faixa zebrada com pisca alerta ligado, e informou o mesmo, seguiu pela Rua Cândido Mariano quando foi pego de surpresa com um chute nas costas, um GCM que estava no local conteve o autor do chute, ambos foram encaminhados para delegacia, o agente de trânsito foi conduzido ao IML para corpo de delito, e checar alguma possível lesão.