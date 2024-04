Namorada de PC Siqueira revela os dramáticos minutos finais do youtuber

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Quase quatro meses após a morte de PC Siqueira, a namorada dele, Maria Watanabe, decidiu quebrar o silêncio. Conversou com Raul Ferreira Netto, filho do saudoso apresentador Ferreira Netto, no podcast ‘Sem Limites’. (Assista a um trecho no final do texto.)

Ela disse que o youtuber sofria graves problemas emocionais. Vivia à base de remédios controlados. “Caso faltasse, ele entrava em surto psicótico.” Na fatídica quarta-feira, 27 de dezembro do ano passado, os dois tinham consulta agendada com um psiquiatra. Não chegaram a sair de casa.

“Ele virou e disse ‘Maria, vai ser hoje’. Era com um olhar que eu já conhecia. Quando ele me falou isso, acho que foi a despedida”, conta. Na sequência, segundo o relato, PC fez uma “cadência de movimentos” no apartamento.

Quando percebeu, Maria já estava segurando o corpo inerte após o enforcamento. “A última coisa que falei pra ele foi ‘te amo’.” O influenciador tinha 37 anos. Três dias depois da tragédia, sua namorada completou 28.

Precursor entre os criadores de vlogs no Brasil, PC lutava para recuperar o status e o dinheiro perdidos em consequência da acusação de compartilhar fotos pornográficas de uma criança de seis anos. Apesar de a polícia não ter encontrado evidência para incriminá-lo por pedofilia, o ex-MTV continuou marcado pelo estigma.

“Não perdoo nenhum dos amigos dele. Absolutamente nenhum”, disse Maria ao comentar o afastamento de famosos e anônimos quem não queriam ter a imagem pública associada ao influenciador caído em desgraça.

Ela confirmou que havia terminado com PC dois dias antes do dramático acontecimento. Mas permanecia ao seu lado. “A gente morava junto, tínhamos três bichinhos, uma família, uma vida.”

Na conversa, Maria lamentou a relação distante de PC – Paulo Cezar Goulart Siqueira – com a família. Disse que a mãe dele sofre de uma doença neurológica e o pai luta contra o alcoolismo.

Afirmou ainda que o youtuber se queixava por não conseguia contato com o único irmão, o jornalista e psicanalista Beto Siqueira, ausente no velório e enterro, em razão de antigo desentendimento.

Atenção: em caso de sofrimento emocional, você pode ligar gratuitamente para 188. Os atendentes do CVV (Centro de Valorização da Vida) estão disponíveis 24 horas para conversar, sem julgamentos ou críticas, respeitando os sentimentos de quem procura ajuda. Busque tratamento especializado com psicólogo ou psiquiatra para garantir sua saúde mental.