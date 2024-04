Nadson O Ferinha convida população para show em Cruzeiro do Sul

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

O cantor Nadson O Ferinha, publicou um vídeo nesta quinta-feira, 18, convidando a população de Cruzeiro do Sul para o show dele, que será realizado na próxima terça-feira, 30 de abril, em homenagem ao Dia do Trabalhador.

“Alô, alô Cruzeiro do Sul e região. Dia 30 estarei aí e temos um encontro marcado. Você é nosso convidado especial. Alô prefeito Zequinha Lima e meu governador Gladson Cameli”, citou o artista

O show será realizado a partir das 21 horas no Centro da cidade por meio de parceria entre o Governo do Estado, Associação Comercial e Prefeitura de Cruzeiro do Sul.

“Vai ser um grande show para os trabalhadores e toda a população e estão todos convidados. O Trabalhador é essencial, para o desenvolvimento do nosso município, por isso resolvemos trazer uma atração nacional e as locais para celebrar esse momento único que é o Dia do Trabalhador. Será uma grande festa e quero agradecer o apoio do governador Gladson Cameli e da Associação Comercial”, enfatizou o prefeito Zequinha Lima.

Nadson de Jesus Alves, o Ferinha é um cantor e compositor brasileiro de arrocha. É bastante conhecido pelas suas versões em arrocha de sucessos como “A culpa é nossa”, “Posta aí e Cadê seu namorado moça”.

Veja o vídeo: