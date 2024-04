Globo promove encontro inédito de Bial e Tadeu Schmidt com plateia de ex-BBBs

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

A Globo vai promover mais um encontro entre dois apresentadores do Big Brother Brasil na estreia da nova temporada do Conversa com Bial, marcada para a próxima segunda (22). Tadeu Schmidt vai ser o primeiro entrevistado por Pedro Bial na nova fase do programa, que passa agora a contar com plateia –nos moldes de talk shows como Programa do Jô (2000-2016) ou The Tonight Show with Jimmy Fallon.

A gravação acontece nesta quinta (18) e vai contar com mais de 30 ex-BBBs na nova plateia. Alguns deles não se encontram há anos . A informação foi confirmada pela Globo à imprensa.

Bial, que apresentou o reality show entre 2002-2016, já havia entrevistado outro colega que também esteve à frente do BBB. Tiago Leifert participou do Conversa em 2021, mas de forma remota –já que a pandemia de Covid-19 chegou até mesmo a fechar temporariamente os Estúdios Globo, na zona oeste do Rio de Janeiro.

Leifert chegou a se emocionar durante o bate-papo. “Eu acho que eu choro porque a gente conseguiu [fazer um BBB no meio da pandemia]. Acho que é o mais importante. As inseguranças de fazer um Big Brother Brasil, que só você vai me entender, de colocar 20 pessoas lá sem a menor ideia do que vai acontecer”, contou.

“A equipe, todos ali têm família, filhos pequenos, como eu. A gente trabalhou ao todo 200 dias na pandemia”, acrescentou.





A expectativa é de que Tadeu Schmidt continue à frente do BBB em sua próxima temporada, que até já anunciou novidades como a inscrição de duplas. Em suas redes sociais, J. B. Oliveira, o Boninho, disse que o apresentador e o diretor Rodrigo Dourado estariam ao lado dele em mais uma edição do jogo.

O BBB 24 chegou ao fim na terça (16) com números que a Globo não via desde a vitória de Juliette Freire em 2021. Davi Brito se sagrou campeão, com Matteus Amaral no segundo lugar e Isabelle Nogueira no terceiro.