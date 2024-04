Funkeiro MC Dieguin Md morre afogado em represa em SP; saiba quem é

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Diego Kauã Oliveira Santos, conhecido como MC Dieguin Md, morreu afogado enquanto gravava um vídeo para as redes sociais na terça-feira, 16. O jovem de 20 anos estava na Represa do Salto Grande, em Americana, interior de São Paulo.

Em nota enviada a IstoÉ Gente, a Polícia Civil disse que está investigando o caso. A vítima estava gravando um conteúdo para seu canal na internet, pulou na água e começou a se debater.

“Testemunhas que estavam junto a vítima, tentaram salvar o jovem, sem sucesso. Acionaram então o Corpo de Bombeiros que não conseguiu resgatar o homem com vida. O BO foi registrado como morte suspeita no 4ºDP de Americana, onde foi requisitado laudo pericial e segue para investigações do ocorrido”, destacou a Secretaria de Segurança Pública.

Com 128 mil seguidores no Instagram, o artista anteriormente havia compartilhado postagens onde havia consumido açaí, e com a promessa de que fariam uma “live” logo em seguida.

Horas depois, após sua morte, um jovem que se apresenta como irmão fez uma postagem narrando o acidente e agradecendo o apoio dos fãs.

“Boa noite a todos vocês que eram fãs do Diego, são fãs do Diego, aqui quem fala é o irmão dele. Hoje a gente recebeu uma triste notícia, que ele foi mergulhar no rio e não voltou. Depois de duas horas, uma hora, acharam o corpo… meu irmão tá sem vida, ele veio a falecer. Eu tô com o celular dele. Queria dizer para vocês muito obrigado pelo apoio que vocês sempre deram a ele. Ele era uma pessoa que me motivava sempre, a ser semelhante a ele, a buscar sucesso, não desanimar, correr atrás do meu sonho. Meu irmão me apoiou muito, muito, muito nessa vida, e eu tenho certeza que ele está num bom lugar”, disse ele.

O velório de MC Dieguin Md aconteceu nesta quinta-feira, 18, no Cemitério Municipal de Paulínia, em São Paulo, e o sepultamento no Cemitério Parque das Palmeiras.

Quem era MC Dieguin Md?

No seu canal do YouTube, MC Dieguin somava cerca de 3,41 mil inscritos, mas ele já não postava muitos vídeos. Era no seu perfil do Instagram que ele mantinha mais contato com seus seguidores através de vídeos de música. Na descrição do seu perfil, ele se apresentava como cantor e compositor.