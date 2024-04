Dia do Trabalhador: Nayara cantará em Rio Branco e Nadson O Ferinha em Cruzeiro do Sul

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

A festa do trabalhador na capital acontecerá no dia 1° de maio, em frente ao Palácio Rio Branco, a partir das 17h, a atração principal ficará por conta da cantora Naiara Azevedo. Já em Cruzeiro do Sul, no dia 30 de abril, a atração nacional será o cantor Nadson O Ferinha.

“Homenagear o trabalhador é fundamental para reconhecer e valorizar o papel essencial que desempenham na sociedade. Essas homenagens não apenas celebram suas contribuições para o progresso econômico e social, mas também destacam a dignidade e o respeito que merecem por seu trabalho árduo e dedicação. É uma maneira de mostrar gratidão”, destacou o governador Gladson Cameli.

Na capital também haverá atrações locais como a banda Trio Furacão e Dj Black. Em Cruzeiro do Sul, o evento contará com bandas locais, na Praça Orleir Cameli – Centro, a partir das 21h até as 3h da manhã e também terá a participação da Economia Solidária.