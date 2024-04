Começa nesta quinta-feira (18) temporada de colheita do café no Acre

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Ocorre nesta quinta-feira, 18, a abertura oficial do período de colheita do café no Acre. Com solo e clima considerados perfeitos para a cultura, o café é apontado como uma das opções agrícolas de grande potencial no estado.

A estimativa para este ano é de uma colheita de cerca de 50 mil sacas de café, o que corresponde a três toneladas. Apesar do aumento dos últimos anos, a produção ainda é considerada muito abaixo do potencial acreano.

Além de aumentar a produção, outro desafio é melhorar a qualidade da produção no estado. A colheita é considerada uma etapa primordial para garantir um bom café, como explica Michelma Lima, agrônoma, especialista em café.

“Esse é momento muito importante para a cultura do café. A colheita é muito importante e pode determinar se um café vai ser bom ou ruim. A maturação correta do fruto define a qualidade do café. Temos tentando construir junto aos produtores essa cultura da importância da colheita”, diz.

Michelma afirma que por falta dos cuidados necessários na hora da colheita, a produtividade de uma lavoura de café chega a ficar 30% comprometida.

“Apesar de toda a evolução nos últimos anos, muitos produtores não tem atentado para a importância da fase de finalização do ciclo de quase dois anos para o café ficar pronto para a colheita. É como disputar uma maratona e parar nos últimos metros. A colheita e pós-colheita são as mais determinantes para a qualidade da bebida e quando um produtor colhe um fruto verde ele perde até 30% da produtividade”, explica MIchelma.

A abertura oficial da colheita do café no Acre vai ser em um evento organizado pela Secretaria de Agricultura nesta quinta-feira, 18, em uma propriedade no Ramal da Mariana, em Cruzeiro do Sul.