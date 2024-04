Ana Maria Braga deixa Matteus em ‘saia justa’ ao citar ex de Isabelle

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

A apresentadora Ana Maria Braga deixou Matteus e Isabelle, finalistas do BBB24, em uma ‘saia justa’ no programa Mais Você desta sexta-feira, 18. Ela quis saber sobre o futuro do casal e deu uma ‘cutucada’ no alegretense, o mostrar uma foto do ex-namorado da cunhã-poranga: “Parece com você”.

Os brothers participaram do café da manhã com a apresentadora nesta sexta. Além de relembrar a trajetória no reality, Ana Maria quis saber sobre o futuro do casal, que se formou já na reta final do BBB24.

“Tem uma foto da Isabelle com o ex-namorado, só para te fazer cíumes, foi o namorado que ela teve antes de ir para o BBB. […] Você viu que parece com você? Você nem olhou, né?”, perguntou a apresentadora para Matteus, entre risos. Alegrete desconversou.

“O passado é dela, deixa para lá, eu também tive namorada”, respondeu Matteus.

Com vergonha, Isabelle também riu da situação e explicou que terminou com o então namorado há alguns anos. “É uma pessoa incrível, também”, disse a sister.

Matteus e Isabelle protagonizaram um dos beijos mais aguardados do BBB 24. A cunhã-poranga do Boi Garantido e o alegretense saíram do confinamento na última terça-feira, 16, depois de 100 dias de reality.

Para os fãs animados do casal, eles dizem que é preciso calma. Mesmo com os beijos durante as entrevistas fora da casa, ‘Mabelle’ acha que é hora de pisar no freio e decidir, com calma, o futuro da relação.

Uma tortinha de climão básica para adoçar o café! 😁🥧 Na manhã de hoje (18), Ana Maria Braga recebeu Isabelle e Matteus no #MaisVocê. Enquanto falavam sobre o futuro do romance, a apresentadora acabou mostrando uma foto da manauara com um ex. Na época, o registro viralizou nas… pic.twitter.com/X8qX56mDj0

— Hugo Gloss (@HugoGloss) April 18, 2024



“Agora é um momento muito delicado. Agora, a gente vai conversar, vai ver nossas famílias, ver como serão os próximos capítulos, mas o carinho é inegável”, ressaltou Matteus. Mesmo cauteloso, em menos de um dia após a final, ele já chegou até a falar com Jaqueline, a mãe da manaura, e garantiu que irá ao Amazonas visitá-la.