Acusado de ter assassinado filho de Hildebrando Pascoal vai a Júri Popular

Getúlio Saldanha Primo, acusado de ter matado, em 1999, Ildo Pascoal, filho do ex-deputado federal e ex-coronel da Polícia Militar Hildebrando Pascoal, vai ser julgado pelo Tribunal do Júri, mesmo após 25 anos do crime.

A decisão foi do juiz de Direito Flávio Mariano Mundim, da 1ª Vara do Tribunal do Júri, da Comarca de Rio Branco

Getúlio é o principal suspeito de ter matado Ildo após uma discussão em uma farmácia na capital acreana. O assassinato aconteceu no Beco São Domingo, no Bairro Taquari. O jovem foi morto com um tiro.

Getúlio em sua defesa não nega a autoria do crime, mas afirma que Ildo e um irmão chegaram em uma farmácia de sua família e anunciaram um assalto. O acusado teria pegado uma arma que tinha no estabelecimento, alcançou os dois e teria entrada em luta corporal com Ildo, momento em que a arma teria disparado.

Ainda não há data para o julgamento.