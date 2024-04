Traição, fim de casamento, casais formados e polêmicas: relembre os destaques

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

O BBB24, que chega ao fim na noite desta terça-feira, 16, foi uma edição marcada por traição, fim de relacionamentos, brigas e muitas polêmicas, com direito até a expulsão. Após 100 dias de confinamento, os finalistas Davi, Isabelle e Matteus disputam o prêmio de R$ 2,92 milhões.

A IstoÉ Gente faz uma retrospectiva dos destaques que rolou na casa mais vigiada do Brasil. Confira!

Traição e fim de casamento

Casado a oito anos, Lucas Henrique, conhecido como Buda, deu o que falar ao flertar em rede nacional com Giovanna Pitel. O professor de educação física chegou a dizer para a colega de confinamento que ela tinha “bagunçado” com ele.

Camila Moura, agora ex-mulher do participante, ficou revoltada com a situação, excluiu as fotos de casal e declarou torcida para Davi, rival do então marido. Após ser traída publicamente, ela também resolveu colocar um ponto final no relacionamento.

Casais formados

Matteus se envolveu com duas participantes na casa. Ele viveu um romance com Deniziane, mas a sister teria terminado o relacionamento após ele tirar a barba. Eliminada, Deniziane negou que isso tenha sido o motivo do término.

Na reta final do reality da Globo, Matteus ficou com Isabelle. A formação do casal foi tema de discussão com as participantes Alane e Bia, aliadas do brother na casa.

MC Bin e Giovanna , que já estão fora do ‘BBB’, segue “ficando” fora do confinamento. “A gente está conversando, as coisas estão evoluindo. Tá favorável a situação”, garantiu o funkeiro.

Em entrevista à Rádio Globo, Bin revelou que ele e a mineira estão se conhecendo melhor. “Tá caminhando. Falei pra ela: ‘se tivesse oportunidade, eu ia lutar pra ficar com ela, ter a oportunidade de conversar melhor e tal’. E aí o Tadeu já deu a deixa: ‘[Ela] tá no Rio!’. Tadeu me fortaleceu!”, contou.

Ao ser questionado sobre se teria um relacionamento mais sério com a ex-sister, o MC disse que teria interesse, mas com uma condição: “É, tem que ser recíproco, né? Se ela quiser. Mas a gente está conversando, as coisas estão evoluindo. Tá favorável a situação. Se o ‘bagulho’ fluir, por mim, vai fluir… Já falei pra ela, eu encosto lá em BH, bato com almocinho com a sogra…”.

Briga Davi X Bin

A briga entre Davi e MC Bin Laden no BBB24 marcou essa edição do programa. Os ânimos dos brothers ficaram bastante aflorados após o “Sincerão” – e até a produção do reality precisou intervir na confusão. Tudo começou quando Bin e Matteus tiveram um desentendimento. Ao tentar apartar a briga, Davi acabou tendo uma discussão com o funkeiro.

“Otário, traíra”, acusou o motorista de aplicativo. “O que você quiser eu quero em dobro, seu comédia!”, retrucou Bin, que foi respondido pelo oponente: “Seu otário.”

Davi acusou o cantor de ter “traído” Fernanda Bande, Rodriguinho e Pitel, o que foi negado pelo MC: “Não traí ninguém, não.”

Momentos depois da briga, o Big Boss falou à casa, com tom de voz irritado: “Atenção Bin Laden: acabou, parou, acabou. Passaram do ponto”.

Expulsão

No começo de fevereiro, Wanessa Camargo foi expulsa do Big Brother Brasil 24 , após a produção do programa ter considerado que ela deu um tapa no pé de Davi, enquanto ele dormia.

O caso ocorreu após Davi ter sido acordado por Wanessa depois da festa de sexta-feira, 1º. O brother pediu para ir até o confessionário reclamar da atitude.

A filha de Zezé Di Camargo havia entrado no quarto em que Davi dormia pulando, gritando e acendendo as luzes. Em determinado momento, ela começou a dançar em frente à cama do brother, quando supostamente acertou a perna do motorista de aplicativo. Wanessa logo disse: “Desculpa, Davi. Eu não estou bem não, cara”.

Polêmicas

Assim que saiu do reality show, Wanessa Camargo publicou um vídeo nas redes sociais assumindo ter cometido racismo estrutural contra Davi no BBB24. Na postagem, a cantora disse ter tirado um tempo nos últimos dias para refletir e avaliou algumas falas e comportamentos que teve na atração.

Wanessa pediu desculpas a Davi, à família dele e a todas as pessoas negras que se sentiram machucadas e ofendidas. “Eu quero deixar registrado também que a conversa e o aprendizado sobre esse tema não se encerram por aqui. Eu quero aprender e conhecer, me tornar antirracista e, assim, contribuir para uma sociedade muito mais justa, consciente e igualitária para todos nós”, disse a famosa.

O cantor Rodriguinho gerou polêmica ao fazer comentários relacionados ao corpo da modelo Yasmin Brunet, teve falas graves contra o participante Davi, entre outras situações.

Algo que também pegou mal para o ex-vocalista do grupo Os Travessos foi a forma como ele desprezou shows de cantores convidados para animar a atração. Na apresentação de Ludmilla, o pagodeiro disse que as letras das músicas de Lud são “explícitas” e que para ele é normal ver famosos, então, não fica tão empolgado como os demais participantes. Ele também foi detonado pelos telespectadores por demonstrar desânimo e indiferença durante os shows de Léo Santana e Kevin o Chris.