Saiba o que Davi pretende fazer com prêmio milionário do BBB 24

Depois de render muito enredo, tretas, memes e uma amizade inspiradora dentro do BBB 24, Davi se consagrou campeão com 60,52% dos votos. Há quem diga que o baiano já era favorito desde o início, mas muitos consideram que ele cresceu mesmo ao longo do jogo. Agora, Davi é o novo milionário do Brasil e levou para casa R$2,92 milhões. O soteropolitano, que sempre falou no sonho em ser médico, contou aos apresentadores do Bate-papo BBB o que pretende fazer com o prêmio.

Em conversa com Ed Gama e Thaís Fersoza após a final do programa, Davi se divertiu ao ver a repercussão de sua participação e o sucesso da música Calma, Calabreso no carnaval de Salvador. A canção faz referência a um dos memes mais marcantes do programa, que foi registrado durante uma discussão entre o baiano com os rivais Lucas e MC Binn.

O campeão do BBB 24 também levou um susto ao ver os mais de 9 milhões de seguidores no Instagram. No entanto, ele não é só milionário nas redes sociais. Agora, Davi tem garantido na conta quase R$ 3 milhões, o maior prêmio da história do reality show.

Sobre o destino da ‘bolada’, ele contou que pensa primeiro em ajudar a família. “Dar uma casa pra minha mãe. Tirar ela de onde ela mora”, disse durante a conversa. Davi explicou que se preocupa com a localização do imóvel, já que o espaço apresenta até risco de vida para a mãe, Elisângela Brito.

“No fundo, tem um barranco. Toda vez que chove, o barranco desce e a terra fica no quintal. Se o barranco cair pode cair na casa e o quarto dela fica perto”, explicou o baiano aos apresentadores. O ganhador do BBB 24 ainda ressaltou sua intenção: “Não desmerecendo, porque foi uma casa que serviu por muito tempo. Mas quero dar uma vida boa para a minha mãe”.

A tão falada faculdade de medicina também está nos planos do motorista de aplicativo. Ele, que ganhou uma bolsa integral de estudos durante a ação de um patrocinador do programa, pretende destinar parte do dinheiro para a graduação. “Quando era pequeno, tive que parar de estudar para poder trabalhar, hoje vou realizar meu sonho de estudar, virar um médico, e poder dar orgulho para minha mãe”, declarou.