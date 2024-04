‘Preferia que não tivesse se relacionado com ninguém’, diz mãe de Matteus

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Luciane Amaral, mãe de Matteus, revelou que preferia que o filho não tivesse se envolvido com ninguém no BBB 24 (Globo). O brother foi vice-campeão da temporada.

O que aconteceu

No Encontro, com Patrícia Poeta, a mãe do vice-campeão opinou sobre os romances que viveu no confinamento. “Preferia que ele não tivesse se relacionado com ninguém, achei que podia atrapalhar [o jogo]”, declarou.