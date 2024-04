PF flagra empresa de lixo tratando de pagamento a secretário em Manaus

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Interceptações telefônicas da Polícia Federal (PF) na Operação Dente de Marfim, flagraram o empresário Carlos Edson de Oliveira Junior, sócio da Mamute Conservação, Construção e Pavimentação Ltda., falando em pagamentos ao secretário de Limpeza Pública da Prefeitura de Manaus, Sebastião Reis.

As gravações feitas com autorização judicial, colocam a gestão do prefeito David Almeida (Avante) no centro das investigações do esquema que apura sonegação fiscal, organização criminosa, falsidade ideológica e lavagem de dinheiro com empresas contratadas pela Secretaria Municipal de Limpeza Pública (Semulsp).

Publicidade

As informações são parte dos argumentos da PF citados na decisão judicial que autorizou os mandados de busca e apreensão, no processo que corre em segredo de Justiça. As interceptações telefônicas inseridas no processo apontam o secretário Sebastião Reis, o Sabá Reis, como beneficiário do esquema.

De acordo com a PF, as intercepções telefônicas apontam que as relações do sócio da Mamute, Carlos Edson, com a Prefeitura, “chega às proximidades pessoais”. E diz que, “há áudios comprometedores, inclusive com referência de entrega de valores ao secretário municipal”. E cita diretamente o secretário Sebastião Reis, identificado também como “vulgo Sabá”.

O documento expõe “a ligação entre Carlos Edson e Sabá”, que “constitui uma pista assaz (suficientemente, bastante) inspiradora da ocorrência de outros crimes aliados à sonegação fiscal investigada”. E, ainda, que “os áudios revelam que Carlos se propõe a levar valores pessoalmente ao secretário, ou seja, valores em espécie”.

O nome ‘Dente de Marfim’ é uma alusão à empresa investigada, a Mamute. Os agentes cumpriram, em junho de 2023, 16 mandados contra empresas e escritórios de advocacia suspeitos de fraudes em contratos para serviços de limpeza pública de Manaus. E foi realizada junto à Operação entulho, que investiga empresas que emitiram notas fiscais suspeitas de serem inidôneas, entre os anos-calendário de 2016 e 2021, no valor total de R$ 245 milhões, com sonegação fiscal estimada em mais de R$ 100 milhões entre tributos federais.