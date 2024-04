Madrasta queima mãos e pernas de bebê de um ano com colher quente

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Um bebê de um ano teve as mãos e os pés queimados com uma colher quente pela madrasta, segundo informações da Polícia Civil do Amazonas (PC-AM).

O crime aconteceu no dia 6 de fevereiro deste ano, em Manaus, quando a vítima foi passar uns dias na casa do pai, mas a informação só foi divulgada pela polícia nesta terça-feira (16).

Segundo a investigação, a tortura teria acontecido após a mulher discutir com o pai da criança e além disso, o menino também tinha outros hematomas pelo corpo e a clavícula quebrada. O casal foi indiciado por tortura.

Inicialmente, o pai da criança chegou a dizer que as queimaduras teriam sido causadas na casa da mãe do filho, ainda de acordo com a polícia.

Após identificar contradições nos depoimentos, a polícia fez uma acareação com o casal que acabou revelando que havia mentido.

A criança passou por cuidados médicos e retornou para a guarda da mãe.

Já a madrasta e o pai da vítima foram indiciados pelo crime de tortura e estão à disposição da Justiça.